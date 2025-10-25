देवरिया में इलेक्ट्रिक की दुकान का ताला तोड़कर चोरी, लाखों का सामान ले उड़े चोर
देवरिया में एक इलेक्ट्रिक की दुकान में चोरी हो गई। चोरों ने ताला तोड़कर दुकान में प्रवेश किया और लाखों रुपये का सामान चुरा लिया। दुकान शहर के एक प्रमुख इलाके में स्थित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दुकान मालिक ने लाखों के नुकसान की बात कही है।
संवाद सूत्र, खुखुंदू। कस्बे में चौराहा से थाने मार्ग को जाने वाली सड़क के किनारे पुलिया के पास स्थित इलेक्ट्रिक दुकान का ताला तोड़कर चोर समान उठा ले गए। घटना शुक्रवार की देर रात की है। हालांकि बगल में पुलिस का पीकेट भी है। इसके बावजूद भी चोरों के हौसले बुलंद है। इलेक्ट्रिक सामान की चोरी हुई है।
खुखुंदू चौराहा निवासी अनिल सिंह की सड़क के किनारे पुलिया के पास इलेक्ट्रिक की दुकान है। प्रतिदिन की भांति शुक्रवार की रात दुकान बंद कर घर चले गए। इसी बीच चोर काउंटर व दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखा पंखा सहित अन्य सामान चोरी कर ली।
शनिवार की सुबह जब दुकानदारों ने देखा तो इसकी सूचना दुकानदार की दी। देख होश फाख्ता हो गया ,इसकी सूचना पुलिस को दी। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्रा ने कहा कि चोरी की सूचना मिली है, मौके पर पुलिस गई है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
