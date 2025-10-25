देवरिया में इलेक्ट्रिक की दुकान का ताला तोड़कर चोरी, लाखों का सामान ले उड़े चोर

संवाद सूत्र, खुखुंदू। कस्बे में चौराहा से थाने मार्ग को जाने वाली सड़क के किनारे पुलिया के पास स्थित इलेक्ट्रिक दुकान का ताला तोड़कर चोर समान उठा ले गए। घटना शुक्रवार की देर रात की है। हालांकि बगल में पुलिस का पीकेट भी है। इसके बावजूद भी चोरों के हौसले बुलंद है। इलेक्ट्रिक सामान की चोरी हुई है।

खुखुंदू चौराहा निवासी अनिल सिंह की सड़क के किनारे पुलिया के पास इलेक्ट्रिक की दुकान है। प्रतिदिन की भांति शुक्रवार की रात दुकान बंद कर घर चले गए। इसी बीच चोर काउंटर व दुकान का ताला तोड़कर उसमें रखा पंखा सहित अन्य सामान चोरी कर ली।