Diwali 2025: दीपावली पर जगमग हुई देवभूमि, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से हुई पूजा

जागरण संवाददाता, देवरिया। दीपावली का त्योहार पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर से लेकर गांव तक लोगों ने सोमवार को दीपोत्सव का आनंद लिया। पटाखे फोड़ने, फुलझड़ी जलाने और परिवार के साथ खुशियां मनाने का सिलसिला जारी रहा। शाम होते ही हर घर पर झालर और दीप जल उठे। पटाखों के शोर के बीच दुधिया और रंग-बिरंगी रोशनी से पूरा शहर और गांव जगमगा उठा। घरों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की गई, और प्रसाद का वितरण किया गया।



शाम को दीपक को धोकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा रखकर विधिपूर्वक पूजा की गई। लोग देर रात तक अपने मकानों और दुकानों में पूजा करते रहे। एक-दूसरे के घर जाकर और फोन के माध्यम से दीपावली पर्व की बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और एसपी संजीव सुमन को बधाई देने वालों की भीड़ लगी रही। फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप पर भी लोगों ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

दीपावली के अवसर पर सुबह से ही शहर में मकानों की धुलाई, साफ-सफाई और नए रंग-रोगन का काम चल रहा था। बेडशीट, कवर और पर्दे बदले गए, जबकि मेहमानों के लिए नए बर्तन निकाले गए। बेसन के लड्डू और नमकीन की भीनी-भीनी खुशबू घरों से आती रही। विभिन्न रंगों और डिजाइनों के कृत्रिम फूल, लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां, पूजा के सामान, दीपक और मोमबत्तियां घरों में सजाई गईं। भारतीय परिधान में महिलाएं और पुरुष एक साथ पूजा करने के बाद फुलझड़ी जलाते नजर आए।

शहर के सिविल लाइन्स रोड, मालवीय रोड, सब्जी मंडी, राघव नगर, न्यू कालोनी, भटवलिया चौराहा, देवरिया रामनाथ और सिंधी मिल कालोनी में दीपावली की धूम मची रही। दीपावली पर्व पर सुबह से दोपहर तक बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ रही। मोतीलाल रोड, जलकल रोड और सब्जी मंडी रोड पर पूरे दिन जाम लगा रहा। सब्जी और मिठाई की दुकानों के अलावा पूजन सामग्री की दुकानों पर भी भीड़ देखी गई।

फूल मंडी में गेंदा के फूल की माला की बिक्री हुई, जो 50 से 60 रुपये में बिकी। इसके अलावा गुलाब के फूल और गुलदस्ते भी बिके। लोग अधिकारियों और जन प्रतिनियों को बधाई देने के लिए गुलदस्ते लेकर पहुंचे।