जागरण संवाददाता, देवरिया। शहर के गोरखपुर रोड स्थित मजार के गुंबद को ढहाए जाने का मामला एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के पाडकास्ट में दिए गए बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है।

उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मजार पर बुलडोजर चलाने के लिए एक जनप्रतिनिधि की ओर से दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। वहीं, सदर विधायक डा. शलभ मणि त्रिपाठी ने बिना नाम लिए उनके बयान पर पलटवार किया है। दोनों के बयानों के बाद पुराना मामला फिर सुर्खियों में है।

दिव्या मित्तल ने पाडकास्ट में कहा कि देवरिया में जिलाधिकारी रहते हुए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि जब दूसरे जिलों में मस्जिदों और मजारों पर बुलडोजर चल रहा है तो यहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उनके अनुसार, मजार कमेटी ने अतिक्रमण पहले ही हटा लिया था।

इसके बावजूद मजार को गिराने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने इसे एक जनप्रतिनिधि के वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा मामला बताया। उनका दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मजार को गिरने नहीं दिया, लेकिन इसके बाद उनका तबादला हो गया।

उन्होंने यह भी कहा कि मजार आज भी मौजूद है और वहां रोजाना चादर चढ़ाई जाती है। पूर्व डीएम के बयान पर सदर विधायक डा. शलभ मणि त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ अधिकारी हवा का रुख देखकर अपने तेवर बदल लेते हैं।

उन्होंने कहा कि उन्हें अधिकारियों के बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन जब नौकरी बचाने की जरूरत थी तो मजार ढहा दी गई और अब राजनीति की जरूरत है तो मजार के नाम पर आंसू बहाए जा रहे हैं। विधायक की इस टिप्पणी को पूर्व डीएम के बयान पर पलटवार के रूप में देखा जा रहा है।