संवाद सूत्र, तरकुलवा/देवरिया। तालाब में मिले सात वर्षीय शिवा मद्धेशिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन ने शव ले जाने से इन्कार कर दिया। इस दौरान पोस्टमार्टम हाउस परिसर में करीब साढ़े तीन घंटे तक शव एंबुलेंस में पड़ा रहा।

रात करीब 9:30 बजे एसडीएम प्रवीण कुमार और सीओ संजय रेड्डी के समझाने पर स्वजन शव लेने को तैयार हुए। उधर, मामले में तनाव की आशंका को देखते हुए मृतक के ननिहाल में तरकुलवा और महुआडीह थाने की पुलिस तैनात रही।

कुशीनगर जिले के कोइलसवा बुजुर्ग गांव निवासी जनार्दन मद्धेशिया का सात वर्षीय बेटा शिवा मद्धेशिया बरवा मीर छापर गांव में अपने मामा धनंजय मद्धेशिया के घर रहकर कक्षा एक में पढ़ता था। सोमवार को वह घर से विद्यालय जाने के लिए निकला था।

विद्यालय बंद होने के कारण वह वापस घर नहीं पहुंचा। स्वजन ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। मंगलवार की शाम करीब पांच बजे शिवा का शव गांव के तालाब में मिला। इसकी जानकारी होते ही गांव में खलबली मच गई।