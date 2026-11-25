जागरण संवाददाता, देवरिया। भटनी उपनगर के पूर्वी रेलवे ढाला संख्या 115 स्पेशल पर बन रहे रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के लिए लोगों को अभी पांच माह और इंतजार करना पड़ेगा। नवंबर 2026 तक निर्माण पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन रेलवे के हिस्से में काम आगे नहीं बढ़ने से पिछले तीन माह से परियोजना ठप पड़ी है।

ऐसे में 38.13 करोड़ रुपये की इस महत्वपूर्ण परियोजना का लाभ लोगों को निर्धारित समय पर नहीं मिल सकेगा। निर्माण में हो रही देरी पर गोरखपुर के कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने व निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा है।

मार्च 2023 में परियोजना को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिली थी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में 38.13 करोड़ रुपये की लागत से 664 मीटर लंबे व 7.50 मीटर चौड़े आरओबी का निर्माण शुरू हुआ। इसे 30 नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कुल 15 पायों में से 13 का निर्माण सेतु निगम पहले ही पूरा कर चुका है। रेलवे ट्रैक के ऊपर करीब 64 मीटर हिस्से में शेष दो पायों का निर्माण भी तीन माह पहले पूरा हो गया था।

रेलवे के हिस्से में सब स्ट्रक्चर का काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर के बो-स्ट्रींग गर्डर की असेंबलिंग व लांचिंग का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। इसी के चलते पूरी परियोजना की रफ्तार थम गई है। परियोजना की भौतिक प्रगति 84 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।