संवाद सूत्र, लार (देवरिया)। प्रेमिका के मोबाइल फोन नंबर ब्लॉक करने से नाराज प्रेमी सोमवार की भोर में उसके गांव के समीप स्थित टावर पर चढ़ गया। इसके बाद उसने खुद ही पीआरबी को फोन कर इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने काफी देर तक मान-मनौव्वल कर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। इसके बाद उसे थाने ले गई।

भाटपाररानी थाना क्षेत्र के पकड़ी मल गांव निवासी मनीष कुमार का लार क्षेत्र के एक गांव की युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई। आरोप है कि प्रेमी के बार-बार फोन करने के बावजूद प्रेमिका ने जवाब नहीं दिया और उसका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। इससे क्षुब्ध होकर उसने यह कदम उठाया।