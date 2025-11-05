Language
    देवरिया में टला बड़ा हादसा: सरयू नदी में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, बाल-बाल बचे सभी यात्री

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 11:22 AM (IST)

    देवरिया के बरहज में कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू नदी में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने से बड़ा हादसा टल गया। नाव में 13 लोग सवार थे, जो असंतुलित होने से पलटी। गनीमत रही कि पानी कम होने से सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। श्रद्धालुओं के सामान पानी में डूब गए। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था में कमी को लेकर प्रशासन पर नाराजगी जताई।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, देवरिया। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर बरहज नगर के थानाघाट के सामने बुधवार की सुबह करीब नौ बजे सरयू नदी में श्रद्धालुओं से भरी छोटी नाव अचानक पलट गई। नाव पर करीब 13 लोग सवार थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अधिक लोगों के सवार हो जाने से असंतुलित होकर पलट गई। इस दौरान लोगों में चीख पुकार मची रही।

    लोगों ने बताया कि थानाघाट के सामने चार धारा बह रही है। एक धारा की तरफ नाव में सभी लोग सवार हो गए। अभी नाव करीब 50 मीटर दूर गई थी कि असंतुलित होकर पलट गई। संयोग अच्छा रहा कि घटना स्थल पर नदी का पानी लगभग चार फीट गहरा था, जिसके कारण किसी की जान नहीं गई।

    नाव पलटते ही वहां चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर पहुंची बरहज पुलिस ने भी राहत कार्य में मदद की। लोगों की सक्रियता से बड़ी दुर्घटना टल गई।

    नाव में सवार श्रद्धालुओं के कपड़े, मोबाइल, पैसे और पूजन सामग्री सहित कई सामान पानी में डूब गए। हादसे के बाद श्रद्धालु चीख पुकार मची रही। लोगों ने प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी जताई।

    लोगों का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा जैसे अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए सरयू तट पर आते हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। यह हादसा प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई की पोल खोल रहा है।