देवरिया में टला बड़ा हादसा: सरयू नदी में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, बाल-बाल बचे सभी यात्री

जागरण संवाददाता, देवरिया। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर बरहज नगर के थानाघाट के सामने बुधवार की सुबह करीब नौ बजे सरयू नदी में श्रद्धालुओं से भरी छोटी नाव अचानक पलट गई। नाव पर करीब 13 लोग सवार थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अधिक लोगों के सवार हो जाने से असंतुलित होकर पलट गई। इस दौरान लोगों में चीख पुकार मची रही।

लोगों ने बताया कि थानाघाट के सामने चार धारा बह रही है। एक धारा की तरफ नाव में सभी लोग सवार हो गए। अभी नाव करीब 50 मीटर दूर गई थी कि असंतुलित होकर पलट गई। संयोग अच्छा रहा कि घटना स्थल पर नदी का पानी लगभग चार फीट गहरा था, जिसके कारण किसी की जान नहीं गई।

नाव पलटते ही वहां चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर पहुंची बरहज पुलिस ने भी राहत कार्य में मदद की। लोगों की सक्रियता से बड़ी दुर्घटना टल गई।