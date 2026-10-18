देवरिया के पैकौली ग्राउंड में तैयारी कर 30 युवा बने कांस्टेबल, 35 को मिली होमगार्ड की नौकरी

सौरभ कुमार मिश्र, देवरिया। मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से सफलता की राह आसान हो जाती है। इसकी मिसाल पैकौली ग्राउंड पर देखने को मिल रही है। यहां भरत चौहान के मार्गदर्शन में एक वर्ष के अंदर निश्शुल्क तैयारी करने वाले 30 युवा पुलिस विभाग में कांस्टेबल और 35 युवा होमगार्ड के पद पर भर्ती हुए हैं।

युवाओं की इस सफलता से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को बिना किसी शुल्क के भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराने की भरत की पहल दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणास्रोत बन रही है। पैकौली ग्राउंड पर भरत चौहान युवाओं को पुलिस और होमगार्ड भर्ती के लिए नियमित तैयारी कराते हैं। उनका उद्देश्य युवाओं को शारीरिक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर मार्गदर्शन देना है। उनकी देखरेख में तैयारी करने वाले युवाओं को मिली सफलता से क्षेत्र के अन्य युवाओं में भी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति उत्साह बढ़ा है।