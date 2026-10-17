देवरिया में 30 साल की सिविल जज जागृति का निधन, न्यायिक जगत में शोक

विधि संवाददाता, देवरिया। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) जागृति का गुरुवार रात लखनऊ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह लीवर की बीमारी से जूझ रही थीं और करीब दो माह से उनका उपचार चल रहा था। महज 30 वर्ष की उम्र में उनके निधन की खबर से न्यायिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया।

मूलरूप से बलिया की रहने वाली जागृति लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के बिक्रमनगर में अपने पिता रामकुमार राम के साथ रहती थीं। उनके पिता सेवानिवृत्त रेलकर्मी हैं। जागृति शुरू से ही मेधावी छात्रा थीं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से एलएलएम की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद वह लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून में पीएचडी कर रही थीं। इसी दौरान वर्ष 2024 में उनका चयन न्यायिक अधिकारी के रूप में हुआ।