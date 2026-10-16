हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में प्रधान संगठन, क्या यूपी में टलेगा पंचायत चुनाव?

जागरण संवाददाता, देवरिया। पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रधान संगठन ने आगे की रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने डीपीआरओ से मुलाकात कर विकास कार्यों के साथ पंचायत चुनाव से जुड़ी मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। संगठन अब शासन के अगले दिशा-निर्देश का इंतजार कर रहा है। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प भी खुला रखा गया है।