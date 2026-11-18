संवाद सूत्र, भटनी (देवरिया)। थाने में भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई के आरोप में एसपी ने एक उपनिरीक्षक समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वालों में उपनिरीक्षक संतोष यादव, सिपाही आशीष और चंद्रिका सरोज शामिल हैं। पिपरा देवराज निवासी शिवम तिवारी भाजपा कार्यकर्ता हैं और भाजपा के भटनी मंडल उपाध्यक्ष विशंभरनाथ तिवारी के भतीजे हैं।

उन्होंने पुलिसकर्मियों पर थाने के कमरे में बंद कर बेल्ट, चप्पल व लात-घूंसों से बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया था। इस संबंध में उन्होंने थानाध्यक्ष को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। घटना के बाद रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया थाने पहुंचे थे और एसपी से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कहा।

तहरीर के अनुसार, 16 नवंबर की शाम सल्लहपुर चौराहे पर ट्रैक्टर को लेकर बाइक सवार तीन युवकों से उनका विवाद हुआ था। मौके पर पहुंचे दो सिपाहियों ने बाइक सवारों को वहां से भगा दिया और उन्हें थाने ले जाकर लाठी से पीटने की धमकी दी थी। आरोप है कि अगले दिन वह अपने पिता डा. त्रिलोकीनाथ तिवारी और चाचा विशंभरनाथ तिवारी के साथ थाने पहुंचे। वहां प्रभारी निरीक्षक से बातचीत के बाद उन्हें चैंबर से बाहर जाकर पुलिसकर्मियों से बात करने को कहा गया।