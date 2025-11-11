Delhi Blast: कपड़ों की खरीदारी करने दिल्ली गए थे देवरिया के शिवा, लाल किले के पास कार ब्लास्ट में हुए घायल

जागरण संवाददाता, देवरिया। भलुअनी उपनगर के रहने वाले 25 वर्षीय शिवा जायसवाल दिल्ली कार ब्लास्ट की घटना में घायल हो गए। एलएनजेपी अस्पताल नई दिल्ली में भर्ती शिवा को देखने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उनकी नगर पंचायत भलुअनी के मुख्य चौक पर रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। वह नौ नवंबर को कपड़ों की खरीदारी करने दिल्ली गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार की सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने गांधीनगर मार्केट से रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी की। इसके बाद वह दिल्ली के भजनपुरा क्षेत्र स्थित अंकुर विहार कालोनी में रहने वाली अपनी बहन पूर्णिमा जायसवाल पत्नी नितिन जायसवाल के घर गए। भोजन कर कुछ देर आराम करने के बाद शाम करीब छह बजे वह अपने मौसी के लड़के से मिलने के लिए गोविंदपुरी कालोनी जाने की बात कहकर निकल गए।