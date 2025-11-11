Language
    Delhi Blast: कपड़ों की खरीदारी करने दिल्ली गए थे देवरिया के शिवा, लाल किले के पास कार ब्लास्ट में हुए घायल

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:13 AM (IST)

    देवरिया के शिवा कपड़ों की खरीदारी के लिए दिल्ली गए थे, जहाँ लाल किले के पास एक कार ब्लास्ट में वे घायल हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है।

    दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में घायल शिवा जायसवाल का कुशलक्षेम पूछते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाहः फोटो सौजन्य। स्वजन

    जागरण संवाददाता, देवरिया। भलुअनी उपनगर के रहने वाले 25 वर्षीय शिवा जायसवाल दिल्ली कार ब्लास्ट की घटना में घायल हो गए। एलएनजेपी अस्पताल नई दिल्ली में भर्ती शिवा को देखने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उनकी नगर पंचायत भलुअनी के मुख्य चौक पर रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। वह नौ नवंबर को कपड़ों की खरीदारी करने दिल्ली गए थे।

    सोमवार की सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने गांधीनगर मार्केट से रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी की। इसके बाद वह दिल्ली के भजनपुरा क्षेत्र स्थित अंकुर विहार कालोनी में रहने वाली अपनी बहन पूर्णिमा जायसवाल पत्नी नितिन जायसवाल के घर गए। भोजन कर कुछ देर आराम करने के बाद शाम करीब छह बजे वह अपने मौसी के लड़के से मिलने के लिए गोविंदपुरी कालोनी जाने की बात कहकर निकल गए।

    इसी दौरान लाल किले के पास हुए कार विस्फोट में वह घायल हो गए। हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे अन्य घायलों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही भलुअनी स्थित उसके घर में चीख पुकार मच गई। स्वजन दिल्ली से संपर्क कर उसके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं।