जालसाजों ने हवलदार संग कर दिया कांड, मोबाइल पर आया मैसेज देख उड़ गए होश
एक हवलदार साइबर जालसाजों का शिकार हो गया। उसे मोबाइल पर एक लुभावना मैसेज मिला, जिसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही उसके खाते से पैसे गायब हो गए। हवलदार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, गौरीबाजार। रामपुर चौराहे पर स्थित एसबीआई के एटीएम पर पहले से खड़े दो जालसाज युवकों ने रुपये निकालने गए पुलिस के हवलदार का एटीएम बदलकर एक लाख रुपये उड़ा दिए। पीड़ित ने इसकी सूचना थाने पर दी है।
गौरीबाजार क्षेत्र के ग्राम भटौली बुजुर्ग के रहने वाले रविंद्र मिश्र पुत्र जय गोविंद मिश्र पीएसी में हवलदार के पद पर तैनात हैं। दीपावली में अवकाश पर घर आए थे। त्योहार में खरीद के लिए रामपुर चौराहा स्थित एसबीआई एटीएम से दस हजार रुपये निकाले। पहले से वहां खड़े दो युवकों ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि अभी आपका लेन देन पूर्ण नहीं हुआ है।
एटीएम मशीन एक्टिव है। पुन: उनका एटीएम कार्ड लेकर उसमें डाले और उनका बैंक आफ बड़ौदा के उस एटीएम कार्ड को बदल दिए। थोड़ी देर बाद उनके मोबाइल पर मैसेज आने लगा। पांच बार में 50 हजार रुपया निकल गया। जब तक वो कुछ समझ पाते 50 हजार रुपये खाते से निकाल लिया।
कुल एक लाख रुपए जालसाजों ने उड़ा दिए, तत्काल वे बैंक की शाखा चौरीचौरा पहुंचे एवं खाते को बंद कराया। पीड़ित ने थाने तहरीर दी। प्रभारी निरीक्षक राहुल सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है।
