जालसाजों ने हवलदार संग कर दिया कांड, मोबाइल पर आया मैसेज देख उड़ गए होश

संवाद सूत्र, गौरीबाजार। रामपुर चौराहे पर स्थित एसबीआई के एटीएम पर पहले से खड़े दो जालसाज युवकों ने रुपये निकालने गए पुलिस के हवलदार का एटीएम बदलकर एक लाख रुपये उड़ा दिए। पीड़ित ने इसकी सूचना थाने पर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरीबाजार क्षेत्र के ग्राम भटौली बुजुर्ग के रहने वाले रविंद्र मिश्र पुत्र जय गोविंद मिश्र पीएसी में हवलदार के पद पर तैनात हैं। दीपावली में अवकाश पर घर आए थे। त्योहार में खरीद के लिए रामपुर चौराहा स्थित एसबीआई एटीएम से दस हजार रुपये निकाले। पहले से वहां खड़े दो युवकों ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि अभी आपका लेन देन पूर्ण नहीं हुआ है।

एटीएम मशीन एक्टिव है। पुन: उनका एटीएम कार्ड लेकर उसमें डाले और उनका बैंक आफ बड़ौदा के उस एटीएम कार्ड को बदल दिए। थोड़ी देर बाद उनके मोबाइल पर मैसेज आने लगा। पांच बार में 50 हजार रुपया निकल गया। जब तक वो कुछ समझ पाते 50 हजार रुपये खाते से निकाल लिया।