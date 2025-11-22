Language
    रामपुर कारखाना के सिर्फ तीन ही किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ, सामने आई ये बड़ी वजह

    By Manoj Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:42 PM (IST)

    देवरिया के रामपुर कारखाना में फसल बीमा कराने वाले केवल तीन किसानों को ही नुकसान का मुआवजा मिलेगा। मौथा तूफान से फसलों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन बीमा न कराने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। कृषि विभाग के अनुसार, केवल वे किसान मुआवजा पाने के हकदार हैं जिन्होंने घटना के 72 घंटे के भीतर टोल-फ्री नंबर पर सूचना दी थी।

    जागरण संवाददाता, देवरिया। फसल बीमा न करने वाले किसानों को क्षति का लाभ नहीं मिलेगा। यह लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग टोल फ्री नंबर पर काल किया था। जिसके अंतर्गत क्षेत्र के मात्र तीन किसान ही इसका लाभ पा सकेंगे।

    विकास खंड रामपुर कारखाना में लगभग कुल 32 हजार किसान पीएम सम्मान निधि के पात्र हैं। मगर इनमें से तीन किसानों को ही फसल बीमा का लाभ मिलेगा। डेढ़ माह पूर्व मौथा तूफान के दौरान तेज वर्षा हुई। जिसके कारण धान की फसलें डूब गई थीं। वहीं पेड़ों को भी काफी नुकसान हुआ। जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन जिन किसानों ने अपने खेत का फसल का बीमा नहीं कराया है, उन्हें शासन की तरफ से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है।

    शासन की मंशा के अनुरूप तूफान एवं क्षति होने के 72 घंटे के जिन किसानों ने फसल बीमा कराया था, उन्हें 14447 पर काल करना था। जिससे उन किसानों को सरकार चिन्हित कर सके और उनके रकबा का सर्वे करा कर लाभ दिला सके। अधिकांश किसान इस जानकारी से अनभिज्ञ होने के कारण उन्हें कृषि विभाग की तरफ से दी जाने वाली सहायता राशि प्राप्त नहीं होगी। अब तक क्षेत्र के शिव कुमार तिवारी बरारी रकबा 2.78, श्री प्रकाश तिवारी गौरा रकबा लगभग 2.78 तथा राजनाथ ठाकुर रकबा 0.78 को ही इसका लाभ मिलने वाला है।

    इस संबंध में कृषि विभाग के तहसील कोआर्डिनेटर रवि कुमार मिश्रा ने बताया कि रामपुर कारखाना विकासखंड के तीन किसानों ने फसल बीमा कर करके नियमानुसार 72 घंटे के अंदर 14447 पर काल किया था। जिनका सर्वे कर लिया गया है। एक से दो माह के अंदर उनकी फसल की क्षति का लाभ कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध हो जाएगा।