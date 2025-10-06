Language
    'ऑफिस में बुलाता और...', यूपी में 8वीं की छात्रा के साथ स्कूल प्रबंधक ने महीनों तक किया दुष्कर्म

    By PAWAN KUMAR MISHRA Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:41 AM (IST)

    यूपी के देवरिया में आठवीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ स्कूल के प्रबंधक ने दुष्कर्म किया। छात्रा को डरा धमकाकर कई महीने से उसके साथ दुष्कर्म किया। सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपित प्रबंधक देवेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फारेंसिक टीम ने स्कूल में जाकर साक्ष्य एकत्र किए।

    आठवीं की छात्रा के साथ महीनों से कर रहा था दुष्कर्म, प्रबंधक हिरासत में।

    जागरण संवाददाता, देवरिया। आठवीं में पढ़ने वाली छात्रा को डरा धमका कर कई महीने से उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपित प्रबंधक देवेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फारेंसिक टीम ने स्कूल में जाकर साक्ष्य एकत्र किए। इस दौरान स्कूल के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई।

    शहर के एक मोहल्ले के रहने वाले पीएसी जवान की 12 वर्षीय पुत्री द किड्स वैली पब्लिक स्कूल में कक्षा आठवीं में पढ़ती है। कई महीनों से छात्रा हमेशा डरी-सहमी व परेशान दिख रही है। ड्यूटी से आने पर जब पिता ने छात्रा से डरे सहमे रहने के बारे में जानकारी की तो छात्रा ने प्रबंधक पर महीनों से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।

    तहरीर के मुताबिक, छात्रा जब स्कूल में अपनी कक्षा से टायलेट की तरफ जाती थी तो प्रबंधक अपने आफिस में बुलाते थे। आफिस में बने टायलेट में ले जाकर कक्षा में फेल करने व जान से मारने की धमकी देकर उसके कपड़े उतरवाते थे। आफिस में ही छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म किया।

    विरोध करने पर एसकी पिटाई करता था। पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। भयवश छात्रा ने घटना छिपाई। वह डरी सहमी थी। पीड़ित छात्रा के पिता ने रविवार को प्रबंधक के विरुद्ध तहरीर दी।

    पिता की तहरीर पर आरोपित प्रबंधक के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फारेंसिक टीम भी स्कूल में साक्ष्य जुटाने के लिए गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संजय कुमार रेड्डी, सीओ सदर