'ऑफिस में बुलाता और...', यूपी में 8वीं की छात्रा के साथ स्कूल प्रबंधक ने महीनों तक किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, देवरिया। आठवीं में पढ़ने वाली छात्रा को डरा धमका कर कई महीने से उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपित प्रबंधक देवेंद्र कुशवाहा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फारेंसिक टीम ने स्कूल में जाकर साक्ष्य एकत्र किए। इस दौरान स्कूल के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई।

शहर के एक मोहल्ले के रहने वाले पीएसी जवान की 12 वर्षीय पुत्री द किड्स वैली पब्लिक स्कूल में कक्षा आठवीं में पढ़ती है। कई महीनों से छात्रा हमेशा डरी-सहमी व परेशान दिख रही है। ड्यूटी से आने पर जब पिता ने छात्रा से डरे सहमे रहने के बारे में जानकारी की तो छात्रा ने प्रबंधक पर महीनों से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया।

तहरीर के मुताबिक, छात्रा जब स्कूल में अपनी कक्षा से टायलेट की तरफ जाती थी तो प्रबंधक अपने आफिस में बुलाते थे। आफिस में बने टायलेट में ले जाकर कक्षा में फेल करने व जान से मारने की धमकी देकर उसके कपड़े उतरवाते थे। आफिस में ही छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म किया।