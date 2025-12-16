Language
    देवरिया में चलती कार में आग लगने से मची अफरा-तफरी, फाटक खोलकर बचाई चार लोगों की जान

    By Pawan Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:29 PM (IST)

    देवरिया में एक चलती कार में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। गाड़ी में सवार चार लोगों को स्थानीय लोगों ने फाटक खोलकर सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल कर्मियों ने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, देवरिया। चलती कार में मंगलवार की दोपहर करीब 1:30 बजे अचानक आग लग गई। कार में सवार चार लोग फंस गए थे। काफी प्रयास के बाद फाटक खोला जा सका। इसके बाद सभी को सकुशल बाहर निकाला गया।

    दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। संयोग ठीक था कि कोई जन हानि नहीं हुई। आग शार्ट सर्किट से लगने की आशंका जताई जा रही है।

    महुआडीह थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के रहने वाले विवेकानंद मिश्र दोपहर में मृत्युंजय कुमार मिश्र, श्वेता मिश्रा व उजाला मिश्रा के साथ कार से देवरिया जा रहे थे।

    देसही देवरिया-बैजनाथपुर मार्ग पर करमहां गांव के निकट पहुंचे तो कार में आग लगने की आशंका हुई। हिरंदापुर मोड के निकट जाते-जाते कार धू-धू कर जलने लगी। अंदर से फाटक लाक था, जिसके चलते फाटक खोलने में कठिनाई होने लगी। स्थानीय लोगों के प्रयास से किसी तरह फाटक खोला जा सका।

    एसआइ अभिषेक कुमार यादव व सिपाही अवनींद्र मिश्र भी मौके पर पहुंच गए। कार में बैठे लोगों को बाहर निकाला गया। सूचना पर कार सवार विवेकानंद मिश्र ने बताया कि कार में एक जोड़ी जूता, दो हजार नकद सहित अन्य महत्वपूर्ण कागजात छूट गए थे, जो जले। किसी तरह हम लोगों की जान बच गई। थानाध्यक्ष अभिषेक राय ने बताया कि सूचना पर हलका एसआइ व सिपाही मौके पर गए थे। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।

    वाहनों में तीन दिन में आग लगने की तीन घटनाएं, बढ़ी चिंता

    वाहनों में आग लगने की तीन दिन में तीन घटनाएं हुई। इससे चिंता बढ़ गई है। संयोग ठीक है कि इन घटनाओं में सभी सुरक्षित बच गए। पहली घटना 13 दिसंबर को मझौलीराज उपनगर में हुई।

    स्कूल वैन में अचानक आग लगने से धू-धू कर जल गई। वैन में एक बच्चा व दो शिक्षिकाएं रहीं। दूसरी घटना 14 दिसंबर को सदर कोतवाली क्षेत्र के सोनूघाट चौराहा पर हुई, जहां अगस्तपार गांव के रहने वाले एक व्यक्ति कार को स्टार्ट कर रहे थे, तभी आग लग गई। तीसरी घटना मंगलवार को रामपुर कारखाना क्षेत्र के हिरंदापुर मोड के निकट हुई।