लद्दाख के सियाचिन में सेना के बंकर में आग लगने से बलिदान हुए कैप्टन अंशुमान सिंह का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो पूरा इलाका गम में डूब गया। घरवालों की चीख-पुकार से पूरा गांव गूंज उठा। पत्नी बहन व अन्य सदस्यों के आंसुओं की धारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फरवरी माह में सृष्टि के साथ अंशुमान सात जन्मों का साथ निभाने का वादा किया था।

कैप्टन अंशुमान का पार्थिव दरवाजे पर पहुंचा तो फफककर रो पड़ीं पत्नी सृष्टि। सौ. आनंद मणि

