देवरिया में पड़री रेलवे ढाले पर ट्रैक पर फंसी बस, गेटमैन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
देवरिया में पड़री रेलवे ढाले पर एक बस रेलवे ट्रैक पर फंस गई। गेटमैन की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। समय रहते बस को ट्रैक से हटा दिया गया, जिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देवरिया। रेलवे ढाले को पार करते समय बस का पिछला दोनों पहिया मंगलवार सुबह करीब 8:25 बजे निकल गया, जिससे बस सीधे रेलवे ट्रैक पर फंस गई और ट्रैक अवरुद्ध हो गया। यह हादसा गोरखपुर-छपरा रेलखंड पर देवरिया रेलवे से करीब तीन किलोमीटर पूरब पड़री रेलवे ढाले पर हुआ।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गेटमैन और रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए समय रहते अप लाइन पर एर्नाकुलम एक्सप्रेस तथा डाउन लाइन पर मालगाड़ी को रोक दिया। त्वरित कार्रवाई से किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई।
इसके बाद मशीन की मदद से बस को ट्रैक से हटाया गया। करीब 40 मिनट तक ट्रैक बाधित रहने के बाद दोनों रेलगाड़ियों को सुरक्षित रूप से अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना किया गया।
ट्रेनों के गुजरने के बाद यात्रियों और रेलवे कर्मियों ने राहत की सांस ली। रेलवे ट्रैक बाधित होने के कारण ढाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। बाद में स्थिति सामान्य कर दी गई।
