देवरिया में दो तस्कर गिरफ्तार, बाइक से बिहार जा रही 12 पेटी शराब बरामद
देवरिया के श्रीरामपुर में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 12 पेटी अवैध देशी शराब बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत कार्रवाई करते हुए मिश्रौली जमन टोला के पास से उन्हें पकड़ा गया। तस्कर मोटरसाइकिल पर शराब लेकर बिहार जा रहे थे और उन्होंने भागने की कोशिश की थी।
जागरण संवाददाता, देवरिया। वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से बिहार शराब ले जा रहे दो तस्करों को श्रीरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों तस्करों के पास से 12 पेटी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उनका चालान कर दिया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान आपरेशन प्रहार के तहत मुखबिर की सूचना पर मिश्रौली जमन टोला के पास पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल सवार आते दिखे। वह पुलिस को देखकर गाड़ी घुमाकर भागने का प्रयास किये लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया।
तलाशी लेने पर दो प्लास्टिक की बोरी में 12 पेटी अवैध देशी शराब बंटी बबली बरामद हुई। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम मुन्ना उर्फ विशाल यादव पुत्र विनोद यादव, थाना नौतन, जनपद सिवान बिहार व मिक्कू कुमार यादव पुत्र गणेश यादव ग्राम टोला अहिबरन राय, थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया बताया। दोनों मोटरसाइकिल भी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर प्रयोग की जा रही थी।
