देवरिया में दो तस्कर गिरफ्तार, बाइक से बिहार जा रही 12 पेटी शराब बरामद

जागरण संवाददाता, देवरिया। वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से बिहार शराब ले जा रहे दो तस्करों को श्रीरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों तस्करों के पास से 12 पेटी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उनका चालान कर दिया।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान आपरेशन प्रहार के तहत मुखबिर की सूचना पर मिश्रौली जमन टोला के पास पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल सवार आते दिखे। वह पुलिस को देखकर गाड़ी घुमाकर भागने का प्रयास किये लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया।