यूपी में काम करने वाले बिहार के इन कर्मचारियों को मतदान के लिए मिलेगा अवकाश, सैलरी भी नहीं कटेगी
उत्तर प्रदेश में काम कर रहे बिहार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। बिहार में चुनाव के दौरान उन्हें वोट डालने के लिए छुट्टी मिलेगी, और उनकी सैलरी भी नहीं कटेगी। सरकार का उद्देश्य है कि हर नागरिक लोकतंत्र में लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग ले सके और बिना किसी बाधा के अपना वोट डाल सके।
जागरण संवाददाता, देवरिया। बिहार के कर्मचारियों को छह नवंबर व 11 नवंबर को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। वह अपने जिले में जाकर मतदान कर सकते हैं। यह जानकारी डीएम दिव्या मित्तल ने दी। इससे राज्य के मतदाता वोट डालने के लिए घर जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, दुकानों या अन्य व्यावसायिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिए जाने का प्रविधान है।
वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सपा के स्टार प्रचारक सांसद रमाशंकर राजभर ने वापस आने के बाद मंगलवार को भाटपाररानी में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि वहां डबल इंजन की सरकार के जन विरोधी नीतियों से जनता परेशान है।
इंडिया महागठबंधन समर्थित उम्मीदवारों की जन सभाओं में उमड़ी भीड़ यह बता रही है कि नीतिश बाबू के कुशासन से बिहारवासी सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि 20 वर्षो से दुःख, दरिद्रता, अपमान, गरीबी ,लाचारी झेल रही बिहार की जनता अब सामाजिक न्याय, जनतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आगामी छह नवंबर को सत्ता परिवर्तन के लिए मतदान करेगी। ऐसा गांवों में घूमने से महसूस हो रहा है।
सिवान गोपालगंज छपरा आदि जनपदों के अन्दर मोदी व नीतीश सरकार की नफरत फैलाने वाली नीतियों को अब पलटने की तैयारी में किसान मजदूर छात्र नौजवान महिलाएं एकजुट हैं। बेरोजगारी महंगाई, शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार से आम आदमी अब ऊब चुका है। महागठबंधन की सरकार बनेगी।
