बिहार चुनाव को लेकर जिले की सीमा पर बढ़ी चौकसी, बंद रहेंगी शराब की दुकानें 

जागरण संवाददाता, पथरदेवा। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत गोपालगंज जिले में कल छह नवंबर को मतदान होना है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की बिहार सीमा से लगे इलाकों में चौकसी कड़ी कर दी गई है। विशेष रूप से बघौचघाट थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

थानाध्यक्ष विशाल उपाध्याय ने बताया कि बिहार में होने वाले मतदान को देखते हुए पकहा, विंदही, विशुनपुरा बाजार, सुंदरपुर समेत सीमा से तीन किलोमीटर की परिधि में आने वाली सभी शराब की दुकानें मतदान के दिन तक बंद रहेंगी।

इसके साथ ही यूपी-बिहार सीमा को जोड़ने वाले सभी मार्गों पर पुलिस की सघन जांच और गश्त जारी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सीमावर्ती बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें की जा चुकी हैं।

बैठक के बाद से ही अवैध असलहा, मादक पदार्थों की तस्करी और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी और सख्ती बढ़ा दी गई है। सीमा क्षेत्र में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।