Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार चुनाव को लेकर जिले की सीमा पर बढ़ी चौकसी, बंद रहेंगी शराब की दुकानें 

    By Nikhilesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:23 PM (IST)

    बिहार चुनाव के मद्देनजर, जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी है। चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और वाहनों की गहन जांच की जा रही है। जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार चुनाव को लेकर सीमा पर कड़ी चौकसी।

    जागरण संवाददाता, पथरदेवा। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत गोपालगंज जिले में कल छह नवंबर को मतदान होना है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद की बिहार सीमा से लगे इलाकों में चौकसी कड़ी कर दी गई है। विशेष रूप से बघौचघाट थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थानाध्यक्ष विशाल उपाध्याय ने बताया कि बिहार में होने वाले मतदान को देखते हुए पकहा, विंदही, विशुनपुरा बाजार, सुंदरपुर समेत सीमा से तीन किलोमीटर की परिधि में आने वाली सभी शराब की दुकानें मतदान के दिन तक बंद रहेंगी।

    इसके साथ ही यूपी-बिहार सीमा को जोड़ने वाले सभी मार्गों पर पुलिस की सघन जांच और गश्त जारी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सीमावर्ती बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें की जा चुकी हैं।

    बैठक के बाद से ही अवैध असलहा, मादक पदार्थों की तस्करी और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निगरानी और सख्ती बढ़ा दी गई है। सीमा क्षेत्र में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।