अयोध्या में श्रीराम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद बारीपुर मंदिर में हुआ पूजन अर्चन
अयोध्या में श्रीराम मंदिर का कार्य पूर्ण होने पर देवरिया में हर्षोल्लास छाया रहा। मंदिरों और घरों में विशेष पूजा-अर्चना की गई, सनातन धर्म की ध्वजा फहराई गई। बारीपुर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। लोगों ने घरों में केसरिया ध्वज लगाए और अयोध्या महोत्सव का लाइव प्रसारण देखा। पूरे क्षेत्र में राम भजन की धुन सुनाई दी और उल्लास का माहौल रहा।
जागरण संवाददाता, देवरिया। श्रीराम मंदिर का कार्य पूर्ण होने पर अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव के उपलक्ष्य में शहर के मंदिरों के अलावा घरों में पूजन अर्चन के साथ घरों पर सनातन की धर्म ध्वजा फहराई गई। मंदिरों व घरों में भगवान के पूजन अर्चन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। भगवान श्रीराम के गीत पूरे दिन बजते रहे। लोगों ने मंदिरों व घरों में केसरिया ध्वज लगाया। टीबी पर अयोध्या महोत्सव का पूरा कार्यक्रम लाइव देखा।
बारीपुर मंदिर में उत्तराधिकारी गोपालदास के संयोजन में हनुमान चालीसा का पाठ के अलावा हवन पूजन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी के संयोजन में एक बार फिर से भारत विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है। सनातन को मानने वालों के लिए आज का दिन सबसे सुंदर व मनोहर दिन है।
श्रीराम मंदिर पर सनातन विजय पताका आज प्रधानमंत्री ने लहराया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत एक देश हिंदू राष्ट्र बन कर रहेगा।
यहां मुख्य रूप से चंचल दुबे, वृद्धिचंद कुशवाहा, सत्येंद्र दुबे, सत्येंद्र दुबे, कृपा नारायण चौबे आदि मौजूद रहे। इसके अलावा शहर के कसया रोड स्थित कसया रोड स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर, देवरिया खास स्थित मनोकामनापूर्ण हनुमान मंदिर में उत्तराधिकारी राजेश नारायण के संयोजन में भी पूजन अर्चन किया गया।
लार रोड संवादसूत्र के अनुसार अयोध्या में मंगलवार को जन्मभूमि पर बने दिव्य राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्वाजारोहण करते ही क्षेत्र के अधिकांश मंदिरों व घरों पर सनातनियों ने केसरिया धर्म ध्वजा फहराया। घर - घर व मंदिरों पर राम भजन की धुन सुनायी दी।
मेरी झोपड़ी के भाग जाग जायेंगे, राम आयेंगे...,बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया...,अयोध्या सी नगरी हो, रघुकुल सा घराना हो...,आइये-आइये राम जी आइये आदि गीत खूब बजे। साथ ही मंदिरों में भजन, कीर्तन, रामचरितमानस पाठ भी हुआ। सभी मंदिरों में जय श्री राम का नारा गूंजा। पूरे क्षेत्र में उल्लास का माहौल है।
