आंबेडकर की मूर्ति के पास शराब पीने से मना करने पर बोतल से किया हमला, मारपीट में चार लोग घायल
देवरिया में आंबेडकर मूर्ति के पास शराब पीने से रोकने पर एक व्यक्ति पर बोतल से हमला किया गया। इस घटना में मारपीट हुई, जिसमें चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव है।
संवाद सूत्र, खुखुंदू। आंबेडकर की प्रतिमा के समीप शनिवार की रात में शराब व सिगरेट पीने से मना करने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में हुई मारपीट में चार लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
खुखुंदू गांव के पोखरा टोला निवासी अरुण कुमार का आरोप है कि वह शनिवार की रात करीब दस बजे खाना खाने के बाद टहल रहे थे। आंबेडकर मूर्ति के समीप कुछ युवक शराब व सिगरेट पी रहे थे।
प्रतिमा के पास शराब पीने से मना करने पर युवकों ने फोन कर कुछ अन्य साथियों को बुला लिया और शराब की बोतल तोड़कर सिर व चेहरे पर प्रहार कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे उनके भाई सचिन प्रसाद के सिर पर भी प्रहार कर दिया। दोनों भाई लहुलूहान होकर गिर पड़े।
इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट में दूसरे पक्ष की लक्ष्मीना देवी व राज घायल हो गए। पीएचसी में उपचार कराया गया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों से सूचना मिली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
