आंबेडकर की मूर्ति के पास शराब पीने से मना करने पर बोतल से किया हमला, मारपीट में चार लोग घायल

संवाद सूत्र, खुखुंदू। आंबेडकर की प्रतिमा के समीप शनिवार की रात में शराब व सिगरेट पीने से मना करने को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में हुई मारपीट में चार लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

खुखुंदू गांव के पोखरा टोला निवासी अरुण कुमार का आरोप है कि वह शनिवार की रात करीब दस बजे खाना खाने के बाद टहल रहे थे। आंबेडकर मूर्ति के समीप कुछ युवक शराब व सिगरेट पी रहे थे।

प्रतिमा के पास शराब पीने से मना करने पर युवकों ने फोन कर कुछ अन्य साथियों को बुला लिया और शराब की बोतल तोड़कर सिर व चेहरे पर प्रहार कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे उनके भाई सचिन प्रसाद के सिर पर भी प्रहार कर दिया। दोनों भाई लहुलूहान होकर गिर पड़े।