    अशोक गावंडे हत्याकांड में जांच के लिए दो पुलिसकर्मी मुंबई रवाना, पानी की टंकी में मिला था शव

    By Saurabh Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:27 PM (IST)

    देवरिया में केमिकल इंजीनियर अशोक गावंडे की हत्या की जांच के लिए पुलिस टीम मुंबई रवाना हो गई है। अशोक का शव मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी में मिला था। पुलिस पैतृक संपत्ति और अन्य जानकारियों के लिए मुंबई में जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।

    - मेडिकल कालेज में हत्या कर केमिकल इंजीनियर का शव पानी की टंकी में डालने का मामला

    जागरण संवाददाता, देवरिया। महाराष्ट्र के केमिकल इंजीनियर अशोक गावंडे हत्याकांड के पर्दाफाश के लिए कोतवाली पुलिस व एसओजी पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है। केमिकल इंजीनियर की पैतृक संपत्ति के अलावा उनके बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए दो पुलिस कर्मियों को मुंबई भेजा गया है। दो दिन के अंदर यह टीम जांच कर वापस लौटेगी उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

    छह अक्टूबर को अशोक गावंडे का शव मेडिकल कालेज की पानी की टंकी से बरामद हुआ। उसके बाद मेडिकल कालेज में खलबली मच गई। पुलिस ने इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस की जांच में 27 सितंबर को अशोक मेडिकल कालेज के भूतल पर एक लगे सीसी कैमरे में दिखे हैं।

    उसके बाद उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस ने मेडिकल कालेज के सुरक्षाकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों व सफाईकर्मियों से पूछताछ की है, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी है। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो मेडिकल कालेज के सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर आंदोलन शुरू कर दिया।

    मांग किया कि अशोक के घर में पारिवारिक विवाद था, घटना का तार मुंबई से जुड़ा है। पुलिस इसकी जांच नहीं कर रही है। ऐसे में जांच अधिकारी प्रभारी निरीक्षक ने दो पुलिस कर्मियों को अशोक के घर मुंबई जांच के लिए भेजा है।

    एडिशनल एसपी आनंद कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस साक्ष्य एकत्रित कर रही है। अशोक के घर, परिवार से भी आवश्यक जानकारी ली जा रही है। जिससे घटना का जल्द पर्दाफाश किया जा सके।