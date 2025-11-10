देवरिया में पुलिस मुठभेड़ में असलहा तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
देवरिया में पुलिस और असलहा तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें तस्कर के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तस्कर सकरापार गांव के पास आने वाला है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने तस्कर को घायल कर गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। आरोपी पर पहले से ही कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।
जागरण संवाददाता, देवरिया। कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के सकरापार रेलवे ढाला के समीप से मुठभेड़ के दौरान एक असलहा तस्कर को रविवार की रात 12 बजे गिरफ्तार किया।
घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर तस्कर फायर कर भाग रहा था कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके दाहिने पैर में गोली मार दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से दो पिस्टल, चार कट्टा एक मोटरसाइकिल आदि बरामद कर पूछताछ कर रही है।
मुखबिर ने पुलिस को सूचना दिया कि असलहा तस्कर सकरापार गांव के समीप आने वाला है। अलर्ट हुई कोतवाली पुलिस रात में सकापार गांव के समीप पहुंची और वाहन चेकिंग शुरू कर दी। इस बीच एक युवक मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया।
पुलिस ने रोका तो वह घूम कर पुलिस पर फायर कर दिया, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश पर फायर किया और गोली उसके दाहिने पैर में घुटने के समीप लगी।उसके गिरते ही पुलिस ने बदमाश को दबोच लिया।
उसकी पहचान विवेक सिंह उर्फ पप्पू, निवासी पतलापुर, खुखुंदू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर 15 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और लंबे समय से वह वांछित चल रहा था। वह अवैध असलहा तस्करी में सक्रिय है।
पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश में थी। इस कार्रवाई में पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह सहित हेड कांस्टेबल प्रशांत शर्मा, हेड कांस्टेबल मेराज खान, हेड कांस्टेबल समसुलिन खान व कांस्टेबल विशाल जायसवाल रहे शामिल ।
