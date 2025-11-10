देवरिया में पुलिस मुठभेड़ में असलहा तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, देवरिया। कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के सकरापार रेलवे ढाला के समीप से मुठभेड़ के दौरान एक असलहा तस्कर को रविवार की रात 12 बजे गिरफ्तार किया। घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम पर तस्कर फायर कर भाग रहा था कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके दाहिने पैर में गोली मार दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से दो पिस्टल, चार कट्टा एक मोटरसाइकिल आदि बरामद कर पूछताछ कर रही है।

मुखबिर ने पुलिस को सूचना दिया कि असलहा तस्कर सकरापार गांव के समीप आने वाला है। अलर्ट हुई कोतवाली पुलिस रात में सकापार गांव के समीप पहुंची और वाहन चेकिंग शुरू कर दी। इस बीच एक युवक मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया।

पुलिस ने रोका तो वह घूम कर पुलिस पर फायर कर दिया, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश पर फायर किया और गोली उसके दाहिने पैर में घुटने के समीप लगी।उसके गिरते ही पुलिस ने बदमाश को दबोच लिया। उसकी पहचान विवेक सिंह उर्फ पप्पू, निवासी पतलापुर, खुखुंदू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर 15 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और लंबे समय से वह वांछित चल रहा था। वह अवैध असलहा तस्करी में सक्रिय है।