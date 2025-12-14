Language
    देवरिया में 69 ग्राम पंचायतों में बनेंगे अन्नपूर्णा भवन, मनरेगा के बजट से निर्माण के लिए मांगा गया प्रस्ताव

    By Shyamnarayan Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:45 PM (IST)

    देवरिया जिले के 69 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण किया जाएगा। इन भवनों का निर्माण मनरेगा के बजट से होगा, जिसके लिए प्रस्ताव मांगा गया है ...और पढ़ें

    जनपद के 69 ग्राम पंचायतों में बनेंगे अन्नपूर्णा भवन।

    जागरण संवाददाता, देवरिया। ग्राम पंचायतों में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण के लिए शासन ने जनपद के 69 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन बनाए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत आपूर्ति विभाग से 23 तथा मनरेगा के तहत 46 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन बनाया जाना है। आपूर्ति विभाग ने 23 ग्राम पंचायतों में स्थान का चयन कर लिया है। मनरेगा के बजट से निर्माण कार्य के लिए ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

    सरकारी खाद्यान्न वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और सिंगर डोर स्टेप योजना को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर सभी ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन बनाए जाने का प्रस्ताव है।

    जनपद के 1121 ग्राम पंचायतों में अभी तक 101 ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन बन पाया है। अभी इनमें से अधिकांश भवनों में खाद्यान्न वितरण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। इस वर्ष आपूर्ति विभाग से बनने वाले 23 भवनों के लिए शासन ने 50 प्रतिशत धनराशि भेज दी है।

    इनके लिए स्थान का भी चयन कर लिया गया है। प्रत्येक अन्नपूर्णा भवन के निर्माण कार्य की लागत 846246 रुपये है। प्रथम किस्त के लिए 97.31 लाख रुपये उपलब्ध कराई गई है।

    आपूर्ति विभाग से इन गांवों में बनेंगे अन्नपूर्णा भवन

    बैतालपुर ब्लाक के औराचौरी, बरनई, बनकटा ब्लाक के बंगरुआ, बैदौली बुजुर्ग, भलुअनी ब्लाक के महुई श्रीकांत, मरकड़ा, सुरहा, देसही देवरिया के शाहजहांपुर, सोनबरसा, गौरीबाजार के चिलौना, बडहरा, बढई पुरवा, पथरदेवा ब्लाक के शाहपुर पुरैनी, बरईपट्टी, भैसा डाबर, बसडीला जददुधरी, रामपुर कारखाना के गौरकोठी, सिरसिया, रामपुर कारखाना के सिरसिया, रुद्रपुर ब्लाक के जंगल लालपुर, श्रीनगर कोल्हुआ तथा तरकुलवा ब्लाक के पचरुखिया मेंं अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए पहली किस्त आ गई है। निर्माण के लिए भूमि का भी प्रस्ताव हो गया है।

    मार्च 2026 तक आपूर्ति विभाग से 23 अन्नपूर्णा भवन बनाए जाने हैं। इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध हो गया है। कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द निर्माण कार्य कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। -संजय पांडेय, जिला पूर्ति अधिकारी।