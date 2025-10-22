दोस्त की बेटी के साथ की हैवानियत, गुस्साए पिता ने काटा आरोपी का प्राइवेट पार्ट

संवाद सूत्र, खुखुंदू (देवरिया)। किराए के कमरे में दोस्त के साथ रहने वाला युवक मंगलवार की रात हैवानियत पर उतर आया। बगल में सो रही दोस्त की छह वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म करने लगा। अचानक नींद खुलने पर बेटी के साथ गलत हरकत देखकर गुस्साए पिता ने आरोपित युवक का गुप्तांग काट दिया। पुलिस ने आरोपित को देवरिया मेडिकल कॉलेज में उपचार कराया, लेकिन हालत गंभीर देखकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

खुखुंदू थानाक्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक की अपनी पत्नी से अनबन हो गया तो वह मायके चली गई। छह वर्ष की पुत्री के साथ पिता खुखुंदू थानाक्षेत्र के एक गांव में किराए के मकान में दो माह से रहने लगा। उसके साथ इसी थानाक्षेत्र के महाराजपुर गांव निवासी 25 वर्षीय रामबाबू भी रह रहा था। पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच गहरी दोस्ती होने के साथ करीब आठ वर्षो से समलैंगिक संबंध था।

मंगलवार की रात दोनों भोजन करने के बाद सो गए। बगल में बच्ची भी सोई थी। आधी रात को आरोपित रामबाबू उठा और मासूम के साथ दुष्कर्म करने लगा। अचानक युवक की नींद खुल गई तो उसने देखा कि दोस्त उसकी बेटी के साथ गलत हरकत कर रहा है। गुस्से से आग बबूला युवक ने चाकू उठाकर आरोपित के गुप्तांग पर वार कर दिया। जिससे वह लहुलूहान होकर गिर पड़ा। मकान मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलावस्था में उपचार के लिए घायल आरोपित को देवरिया मेडिकल कालेज पहुंचाया।