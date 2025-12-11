अमिताभ ठाकुर के जेल जाने के मामले में नया मोड़, फर्जीवाड़े में तत्कालीन उद्योग विभाग के अधिकारियों पर भी गिर सकती है गाज

विधि संवाददाता, देवरिया। फर्जी ढंग से आइपीएस अमिताभ ठाकुर के जमीन अपनी पत्नी के नाम लिखाने व बिक्री के मामले में जिला उद्योग बंधु की बैठक में जिन अधिकारियों ने फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था। उन पर भी एसआइटी की गाज गिरने की पूरी संभावना है। मामले के विवेचक सोबरन सिंह ने अदालत को बताया कि अभी और आरोपितों के नाम उजागर करना बाकी है। इसलिए विवेचना 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं हो पाई।

विवेचना के लिए कुछ और समय दिया जाना जरूरी है, जिससे दूध का दूध व पानी का पानी हो सके। ऐसी स्थिति में यदि आरोपित को छोड़ा गया तो वह साक्ष्य से छेड़छाड़ ही नहीं करेगा, बल्कि गवाहों को धमका भी देगा।



पुलिस रिमांड के विरोध में आरोपित ने कुछ नहीं कहा

न्यायालय में पुलिस अभिरक्षा में लाये लाए आरोपित से जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह पूछा कि वह अपने बचाव में क्या कहना चाहता है ? क्या उसे रिमांड के विरोध में कुछ कहना है तो उसने कहा लार्ड शिप अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे मालूम है कि दफाएं बड़ी हैं जेल भेज दिया जाए लेकिन मेरी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर दिया जाए।



अभिताभ ठाकुर पर पद के दुरुपयोग का आरोप

पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को राज्यपाल के निर्देश पर सेवा अवधि पूर्ण होने से पूर्व सेवानिवृत्त किया गया था। वह 29 मार्च 1998 से नौ मार्च 2000 तक देवरिया में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात थे। भूखंड आवंटन का मामला उसी समय का है।