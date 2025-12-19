पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा- अजय राय का बड़ा आरोप

Language
    By Pawan Kumar Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:21 PM (IST)

    कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने देवरिया जिला जेल में अमिताभ ठाकुर से मुलाकात की और आरोप लगाया कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने जेल म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, देवरिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को जिला जेल में निरुद्ध पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से मुलाकात की।

    करीब 25 मिनट तक चली मुलाकात के बाद बाहर आए अजय राय ने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि पूर्व आइपीएस अधिकारी को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है।

    उन्होंने कहा कि अमिताभ ठाकुर के साथ जेल के भीतर अत्याचार व अन्याय हो रहा है। उनके बैरक में सीसी कैमरा लगाया गया है, भोजन की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है व ठंड के मौसम में न तो पर्याप्त कंबल दिया गया है और न ही रजाई। उन्हें अपराधी व माफिया की तरह रखा गया है।

    उन्होंने कहा कि पूर्व आइपीएस अधिकारी ने जब जहरीली कोडीनयुक्त कफ सीरप के मामले को उजागर किया, तो यह प्रकरण पूरे देश में चर्चा का विषय बना। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में माफिया सक्रिय हैं और उन्हें भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिसमें भाजपा के बड़े नेता व पदाधिकारी भी शामिल हैं।

    उन्होंने कहा कि अमिताभ ठाकुर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी रहे हैं। वर्ष 1999 का पुराना मामला दिखाकर उन्हें रात में शाहजहांपुर में ट्रेन से उतारकर दुर्व्यवहार किया गया। यह अन्याय व अत्याचार है।

    उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह मामला 26 वर्ष पुराना है तो अब तक सरकार क्या कर रही थी, विशेषकर तब जब 2017 से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मुलाकात करने वालों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अलावा जिलाध्यक्ष विजयशेखर मल्ल रोशन, पूर्व जिलाध्यक्ष रामजी गिरि तथा मुकुंद भास्कर मणि शामिल रहे।

    जेल परिसर में तैनात रही पुलिस

    जेल में मुलाकात के दौरान सीओ मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया था। एलआइयू व अन्य एजेंसियां भी सक्रिय रहीं। कार्यकर्ताओं की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुईं थीं।

    कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का किया स्वागत

    कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष सुयश मणि त्रिपाठी, धर्मेंद्र सिंह, बिस्मिल्लाह लारी, जयदीप त्रिपाठी, सोहन मिश्र, सत्यप्रकाश मिश्र अंशू, डा.धर्मेंद्र पांडेय, इंजीनियर संतोष मिश्र, धर्मेंद्र पांडेय, पुरुषोत्तम नारायण सिंह, ऋषिकेश मिश्र आदि मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने रुद्रपुर में कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह से मुलाकात की।