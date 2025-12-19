पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा- अजय राय का बड़ा आरोप

जागरण संवाददाता, देवरिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को जिला जेल में निरुद्ध पूर्व आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर से मुलाकात की। करीब 25 मिनट तक चली मुलाकात के बाद बाहर आए अजय राय ने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि पूर्व आइपीएस अधिकारी को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमिताभ ठाकुर के साथ जेल के भीतर अत्याचार व अन्याय हो रहा है। उनके बैरक में सीसी कैमरा लगाया गया है, भोजन की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है व ठंड के मौसम में न तो पर्याप्त कंबल दिया गया है और न ही रजाई। उन्हें अपराधी व माफिया की तरह रखा गया है।

उन्होंने कहा कि पूर्व आइपीएस अधिकारी ने जब जहरीली कोडीनयुक्त कफ सीरप के मामले को उजागर किया, तो यह प्रकरण पूरे देश में चर्चा का विषय बना। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में माफिया सक्रिय हैं और उन्हें भाजपा सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिसमें भाजपा के बड़े नेता व पदाधिकारी भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि अमिताभ ठाकुर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी रहे हैं। वर्ष 1999 का पुराना मामला दिखाकर उन्हें रात में शाहजहांपुर में ट्रेन से उतारकर दुर्व्यवहार किया गया। यह अन्याय व अत्याचार है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह मामला 26 वर्ष पुराना है तो अब तक सरकार क्या कर रही थी, विशेषकर तब जब 2017 से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मुलाकात करने वालों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के अलावा जिलाध्यक्ष विजयशेखर मल्ल रोशन, पूर्व जिलाध्यक्ष रामजी गिरि तथा मुकुंद भास्कर मणि शामिल रहे।