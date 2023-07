Rakhi Sawant का ड्राइवर गहने व रुपये लेकर फरार, अभिनेत्री ने CM योगी व सांसद रवि किशन से लगाई मदद की गुहार

Rakhi Sawant अभिनेत्री राखी सावंत का ड्राइवर उन्हें चूना लगाकर फरार हो गया। जिससे परेशान अभिनेत्री ने मुंबई पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस से भी ड्राइवर के खिलाफ शिकायत की है। अभिनेत्री का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिसके बाद से देवरिया पुलिस भी हरकत में आ गई है और आरोपित ड्राइवर पर नजर बनाई है।

अभिनेत्री राखी सावंत ने सीएम योगी व सांसद रवि किशन से लगाई न्याय की गुहार। (फाइल)

Your browser does not support the audio element.