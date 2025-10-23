देवरिया में एसिड अटैक से मची अफरातफरी, चार घायलों में एक की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, देवरिया। मईल थाना क्षेत्र के मईल चौराहे पर सराफा दुकानदार ने एक ग्राहक पर तेजाब से हमला कर दिया। इस हमले में चार लोग जख्मी हो गए। जिसमें एक युवक की हालत गंभीर है। घायलों को सीएचसी भागलपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर सभी को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। घायलों में एक युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

मईल चौराहे पर अरविंद वर्मा की सोने चांदी की दुकान है। पीड़ित महिला के मुताबिक वह पनिका बाजार की रहने वाली हैं। वह अपने भाई चंदन के साथ अपने गिरवी रखे जेवर छुड़ाने के लिए गई तो दुकानदार अरविंद ने उन्हें मईल चौराहे पर बुलाया।