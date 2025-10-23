देवरिया में एसिड अटैक से मची अफरातफरी, चार घायलों में एक की हालत गंभीर
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में एसिड अटैक की एक घटना में चार लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, देवरिया। मईल थाना क्षेत्र के मईल चौराहे पर सराफा दुकानदार ने एक ग्राहक पर तेजाब से हमला कर दिया। इस हमले में चार लोग जख्मी हो गए। जिसमें एक युवक की हालत गंभीर है। घायलों को सीएचसी भागलपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर सभी को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। घायलों में एक युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है।
मईल चौराहे पर अरविंद वर्मा की सोने चांदी की दुकान है। पीड़ित महिला के मुताबिक वह पनिका बाजार की रहने वाली हैं। वह अपने भाई चंदन के साथ अपने गिरवी रखे जेवर छुड़ाने के लिए गई तो दुकानदार अरविंद ने उन्हें मईल चौराहे पर बुलाया।
दोनों भाई-बहन अभी मइल चौराहा पर पहुंचे थे कि दुकानदार ने कहासुनी के बाद एसिड से अटैक कर दिया। इस हमले में चंदन राजभर, उनकी बहन संध्या राजभर व पास खड़े सुधांशु शुक्ला और राघव राजभर जख्मी हो गए।
सभी घायलों को भागलपुर लाया गया, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने तीन को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। घायलों में चंदन राजभर की हालत नाजुक बताई जा रही है। उपचार के बाद उसे मेडिकल कालेज देवरिया से बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।