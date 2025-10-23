Language
    देवरिया में एसिड अटैक से मची अफरातफरी, चार घायलों में एक की हालत गंभीर

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:50 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में एसिड अटैक की एक घटना में चार लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, देवरिया। मईल थाना क्षेत्र के मईल चौराहे पर सराफा दुकानदार ने एक ग्राहक पर तेजाब से हमला कर दिया। इस हमले में चार लोग जख्मी हो गए। जिसमें एक युवक की हालत गंभीर है। घायलों को सीएचसी भागलपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर सभी को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। घायलों में एक युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

    मईल चौराहे पर अरविंद वर्मा की सोने चांदी की दुकान है। पीड़ित महिला के मुताबिक वह पनिका बाजार की रहने वाली हैं। वह अपने भाई चंदन के साथ अपने गिरवी रखे जेवर छुड़ाने के लिए गई तो दुकानदार अरविंद ने उन्हें मईल चौराहे पर बुलाया।

    दोनों भाई-बहन अभी मइल चौराहा पर पहुंचे थे कि दुकानदार ने कहासुनी के बाद एसिड से अटैक कर दिया। इस हमले में चंदन राजभर, उनकी बहन संध्या राजभर व पास खड़े सुधांशु शुक्ला और राघव राजभर जख्मी हो गए।

    सभी घायलों को भागलपुर लाया गया, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने तीन को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। घायलों में चंदन राजभर की हालत नाजुक बताई जा रही है। उपचार के बाद उसे मेडिकल कालेज देवरिया से बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया।