संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिलने से देवरिया में सनसनी, मौके पर पहुंचे एसपी

संवादसूत्र लार/देवरिया। लार क्षेत्र के हरिकुंडावल गांव में एक युवती की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बगल में मिला।युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची लार पुलिस ने उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराया।एसपी, एडिशनल एसपी ने मौके पर पहुंच घटनास्थल का निरीक्षण किया।

लार थाना क्षेत्र हरिकुंडावल गांव के हरिजन टोला गांव निवासी मनीषा उम्र 20 पुत्री बिरन प्रसाद का शव घर के बगल में स्थित गली में संदिग्ध परिस्थितियों में देख लोगों ने शोर मचाया। शोर सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई।

पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का किया निरीक्षण गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया। सूचना पर क्षेत्राधिकारी सहित पहुंची पुलिस टीम ने घटना से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। मामले की गंभीरतारता को देखते हुए एसपी, एडिशल एसपी ने घटना स्थल पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई। युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने को लेकर ग्रामीण तरह-तरह की चर्चा कर रहे है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर थाने चली गई।