    संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिलने से देवरिया में सनसनी, मौके पर पहुंचे एसपी

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:38 AM (IST)

    देवरिया के लार क्षेत्र में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। हरिकुंडावल गांव में हुई इस घटना से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और ग्रामीणों से पूछताछ जारी है।

    युवती की फाइल फोटो।

    संवादसूत्र लार/देवरिया। लार क्षेत्र के हरिकुंडावल गांव में एक युवती की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बगल में मिला।युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची लार पुलिस ने उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराया।एसपी, एडिशनल एसपी ने मौके पर पहुंच घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    लार थाना क्षेत्र हरिकुंडावल गांव के हरिजन टोला गांव निवासी मनीषा उम्र 20 पुत्री बिरन प्रसाद का शव घर के बगल में स्थित गली में संदिग्ध परिस्थितियों में देख लोगों ने शोर मचाया। शोर सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई।

     

    पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का किया निरीक्षण

     

    गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया। सूचना पर क्षेत्राधिकारी सहित पहुंची पुलिस टीम ने घटना से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। मामले की गंभीरतारता को देखते हुए एसपी, एडिशल एसपी ने घटना स्थल पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई। युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने को लेकर ग्रामीण तरह-तरह की चर्चा कर रहे है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर थाने चली गई।

     

    डॉग स्क्वॉयड व फोरेंसिक टीम ने किया निरीक्षण

     

    युवती का शव मिलने पर घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए डॉग स्क्वॉयड व फारेंसिक टीम भी पहुंच कर निरीक्षण कर जांच पड़ताल किया ।