देवरिया में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या, प्रेमी ने आधी रात मिलने के लिए बुलाया; घर के पीछे मिला शव
देविरया में रविवार की रात प्रेमी ने प्रेमिका को बुलाया फिर दुष्कर्म कर हत्या कर दी और लड़की की मां की पिटाई कर साक्ष्य मिटाने के लिए लड़की का मोबाइल भी लेकर भाग गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, देवरिया। क्षेत्र के एक गांव में रविवार की रात प्रेमी ने प्रेमिका को बुलाया फिर दुष्कर्म कर हत्या कर दी और लड़की की मां की पिटाई कर साक्ष्य मिटाने के लिए लड़की का मोबाइल भी लेकर भाग गया।
लार थाना क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिम के कोन पर स्थित हरिजन टोला में रविवार की रात बढ़या हरदो का अभिषेक प्रसाद पुत्र रवींद्र ने फोन से अपनी नाबालिग प्रेमिका को बुलाया और दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी।
साक्ष्य मिटाने के लिए लगभग 12 बजे प्रेमिका के कमरे में घुसा और उसका मोबाइल लेकर भाग रहा था कि बाहर सोई मां ने विरोध किया तो उसकी पिटाई भी कर दी।
लड़की अपने कमरे में हमेशा अकेली ही सोती थी। छोटी बहन कमरे में जाकर देखी तो बड़ी बहन गायब थी। स्वजन रात से ही उसे ढूंढ रहे थे कि सुबह किसी ने घर के पीछे शव मिलने की सूचना दी। जाकर देखा तो उसका अंडर गारमेंट फटा था और नीचे का भी गायब था। गर्दन को मरोड़कर हत्या की गयी थी।
गाल,गला पर चोट का भी निशान था। स्वजनो का आरोप है कि आरोपित के साथ तीन-चार युवक और शामिल रहे होगे।कहीं और हत्या कर घर के पीछे लाकर गली में रख दिये। पीड़ित ने यूपी 112 नंबर पुलिस व लार पुलिस को सूचना दी।
थानाध्यक्ष लार महेंद्र कुमार चतुर्वेदी मौके पर जांच-पड़ताल की और गंभीरता देखते हुए उच्चाधिकारियों को तत्काल घटना से अवगत कराया और शव को कब्जे में लेकर अंत्यपरीक्षण के लिए देवरिया भेज दिया।
पुलिस अधीक्षक पहुंचे घटनास्थल
पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन,अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील सिंह,क्षेत्राधिकारी सलेमपुर मनोज कुमार,डाग स्क्वाड,फोरेंसिक टीम,सर्विलांस प्रभारी घटनास्थल पहुंच कर एक-एक बिन्दुओं की जांच-पड़ताल की।
दर्जनों पुलिस कर्मी मौजूद
घटना की गंभीरता को देखते हुए लार थाने के उपनिरीक्षक संतोष यादव, दर्जनों पुरुष व महिला कांस्टेबल मौके पर मौजूद हैं कि कोई अनहोनी न हो।
आरोपित फरार, पिता गिरफ्तार
घटना को कारित के बाद रात से ही आरोपित अभिषेक फरार है।पुलिस अधीक्षक के डांट के बाद लार पुलिस हरकत में आयी और आरोपित के घर छापा मारकर पिता रवींद्र को गिरफ्तार कर थाने ले गयी।
