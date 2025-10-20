Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत, निलंबन और वेतन रोकने से बढ़ा था मानसिक तनाव

    By Praveen Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:34 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। शिक्षक को निलंबित कर दिया गया था और उनका वेतन भी रोक दिया गया था, जिसके कारण वे मानसिक तनाव में थे। मानसिक तनाव के कारण शिक्षक को हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से शिक्षा विभाग में शोक की लहर है और मामले की जांच की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। कर्वी कोतवाली क्षेत्र के ब्यूर गांव से एक निलंबित शिक्षक के मौत का मामला सामने आया है, जहां शनिवार रात 11 बजे 42 वर्षीय शिक्षक रामकेश की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह मानिकपुर विकास खंड के देवकली प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवार ने विभाग पर मानिसक उत्पीडन का आरोप लगाया है। पत्नी का कहना है कि बहाली के नाम पर 50 हजार रुपये मांगे जा रहे थे। बीएसए बीके शर्मा ने कहा कि शिक्षक शराब के आदी थे। पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, हालांकि जांच करवाई जाएगी।

    निर्मला ने बताया कि पति रामकेश का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चल रहा था और वह प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। इसी दौरान विद्यालय में कभी-कभी आराम करने के लिए फर्श पर लेट जाया करते थे। एक सहकर्मी शिक्षक ने इस दौरान उनका वीडियो बनाकर अधिकारियों को भेज दिया, जिसके आधार पर पहले उनका एक माह का वेतन रोका गया और बाद में 11 सितंबर को निलंबित कर दिया गया।

    निर्मला का आरोप है कि जांच अधिकारी द्वारा बहाल करने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। लगातार वेतन रुके रहने और आर्थिक तंगी के चलते पति मानसिक रूप से बुरी तरह टूट गए थे और शराब की लत भी लग गई थी। उनके पीछे 15 वर्षीय बेटा आदित्य और दो बेटियां आठ वर्षीय अंशिका व छह वर्षीय आर्षका हैं।

    घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीके शर्मा ने कहा कि शिक्षक शराब के आदी थे। पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, हालांकि जांच करवाई जाएगी।

     