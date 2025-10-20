यूपी में शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत, निलंबन और वेतन रोकने से बढ़ा था मानसिक तनाव

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। कर्वी कोतवाली क्षेत्र के ब्यूर गांव से एक निलंबित शिक्षक के मौत का मामला सामने आया है, जहां शनिवार रात 11 बजे 42 वर्षीय शिक्षक रामकेश की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह मानिकपुर विकास खंड के देवकली प्राथमिक विद्यालय में तैनात थे।

परिवार ने विभाग पर मानिसक उत्पीडन का आरोप लगाया है। पत्नी का कहना है कि बहाली के नाम पर 50 हजार रुपये मांगे जा रहे थे। बीएसए बीके शर्मा ने कहा कि शिक्षक शराब के आदी थे। पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, हालांकि जांच करवाई जाएगी।

निर्मला ने बताया कि पति रामकेश का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चल रहा था और वह प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। इसी दौरान विद्यालय में कभी-कभी आराम करने के लिए फर्श पर लेट जाया करते थे। एक सहकर्मी शिक्षक ने इस दौरान उनका वीडियो बनाकर अधिकारियों को भेज दिया, जिसके आधार पर पहले उनका एक माह का वेतन रोका गया और बाद में 11 सितंबर को निलंबित कर दिया गया।

निर्मला का आरोप है कि जांच अधिकारी द्वारा बहाल करने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। लगातार वेतन रुके रहने और आर्थिक तंगी के चलते पति मानसिक रूप से बुरी तरह टूट गए थे और शराब की लत भी लग गई थी। उनके पीछे 15 वर्षीय बेटा आदित्य और दो बेटियां आठ वर्षीय अंशिका व छह वर्षीय आर्षका हैं।