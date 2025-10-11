Language
    UP के इस जिले में पैसे का लालच देकर करा रहे थे मतांतरण, हंगामे के बाद दो गिरफ्तार और एक फरार

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में पैसे का लालच देकर मतांतरण कराने का मामला सामने आया है। हंगामे के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। आरोप है कि गरीब लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। हिंदुओं का मतांतरण कराने के आरोप में हंगामा के बाद पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि उनका एक साथी भाग निकला। रैपुरा के घुनुवा गांव में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हंगामा व शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई।

    बजरंग दल ने दी तहरीर

    बजरंग दल के जिला सह संयोजक शिवेंद्र सिंह व अश्विनी तिवारी ने रैपुरा थाने में तहरीर दी है। इसमें बताया कि घुनुवा गांव में कुछ लोग पिछले एक वर्ष से गरीब हिंदू परिवारों पर मतांतरण का दबाव बना रहे हैं।

    धन का लालच देकर हिंदू देवी-देवताओं के विरुद्ध अपमानजनक बातें कहकर ईसाई बनने के लिए कहते हैं। आरोपित प्रार्थना सभाएं व बाइबिल कथाएं कर गरीबों को ईसाई मत अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे।

    की जा रही है तलाश

    रैपुरा थाना प्रभारी विनोद शुक्ला ने बताया कि गांव के भारत वर्मा व रामविशाल सविता को हिरासत में लिया गया है। तीसरे साथी महेश निवासी हटवा थाना मऊ की तलाश की जा रही है। आरोप सही मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।