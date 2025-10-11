UP के इस जिले में पैसे का लालच देकर करा रहे थे मतांतरण, हंगामे के बाद दो गिरफ्तार और एक फरार

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। हिंदुओं का मतांतरण कराने के आरोप में हंगामा के बाद पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि उनका एक साथी भाग निकला। रैपुरा के घुनुवा गांव में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हंगामा व शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बजरंग दल ने दी तहरीर बजरंग दल के जिला सह संयोजक शिवेंद्र सिंह व अश्विनी तिवारी ने रैपुरा थाने में तहरीर दी है। इसमें बताया कि घुनुवा गांव में कुछ लोग पिछले एक वर्ष से गरीब हिंदू परिवारों पर मतांतरण का दबाव बना रहे हैं।