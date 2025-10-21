UP News: मातम में बदलीं दीपावली की खुशियां, संदिग्ध परिस्थितियों में किसान ने फंदा लगाकर दी जान

संवाद सूत्र, भरतकूप (चित्रकूट)। भरतकूप थाना क्षेत्र के सभापुर बराछ गांव में 55 वर्षीय किसान भगवान दीन ने रविवार की रात घर से कुछ दूर डेरा में बनी एक कच्ची कोठरी में फंदा लगाकर जान दे दी। किसान के बड़े बेटे पप्पू ने बताया कि पिता भगवान दीन और मां भूरी दोनों गांव से थोड़ा दूर बगईचा में एक कच्ची कोठरी में रहते थे।

मां वही पिता के लिए खाना बनाती थी लेकिन अभी हाल ही में शुक्रवार को सबसे छोटे भाई रमेश की पत्नी रोशनी के बेटा हुआ है। जिसकी वजह से मां भूरी घर में ही थी और पिता बगईचा में अकेले थे। रविवार रात में 11 बजे मंझला भाई टिफिन में खाना भरकर पिता को देने गए थे।

पिता ने भाई के सामने ही खाना भी खाया था। जब सुबह पांच बजे मां भूरी पहुंची तो उन्होंने देखा कि पिता भगवान दीन फंदे में लटके हुए हैं। तुरंत उसने भाग कर घर में आकर सूचना दी। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।