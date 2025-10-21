UP News: मातम में बदलीं दीपावली की खुशियां, संदिग्ध परिस्थितियों में किसान ने फंदा लगाकर दी जान
उत्तर प्रदेश में दीपावली के त्योहार के दौरान एक दुखद घटना घटी। एक किसान ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का पता चल सके।
संवाद सूत्र, भरतकूप (चित्रकूट)। भरतकूप थाना क्षेत्र के सभापुर बराछ गांव में 55 वर्षीय किसान भगवान दीन ने रविवार की रात घर से कुछ दूर डेरा में बनी एक कच्ची कोठरी में फंदा लगाकर जान दे दी। किसान के बड़े बेटे पप्पू ने बताया कि पिता भगवान दीन और मां भूरी दोनों गांव से थोड़ा दूर बगईचा में एक कच्ची कोठरी में रहते थे।
मां वही पिता के लिए खाना बनाती थी लेकिन अभी हाल ही में शुक्रवार को सबसे छोटे भाई रमेश की पत्नी रोशनी के बेटा हुआ है। जिसकी वजह से मां भूरी घर में ही थी और पिता बगईचा में अकेले थे। रविवार रात में 11 बजे मंझला भाई टिफिन में खाना भरकर पिता को देने गए थे।
पिता ने भाई के सामने ही खाना भी खाया था। जब सुबह पांच बजे मां भूरी पहुंची तो उन्होंने देखा कि पिता भगवान दीन फंदे में लटके हुए हैं। तुरंत उसने भाग कर घर में आकर सूचना दी। तभी मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
बेटे पप्पू ने बताया कि अचानक रात में पिता ने कैसे फंदा लगाकर जान दे दी। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।