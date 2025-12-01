Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चित्रकूट में ट्रक की टक्कर से दंपती 30 फीट दूर जाकर गिरे, पति की मौत; पत्नी गंभीर रूप से घायल

    By Deepu Sahu Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:33 PM (IST)

    चित्रकूट के बोडीपोखरी मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने चारा डालने जा रहे दंपति को टक्कर मार दी। इस घटना में पति बाल गोविंद की मौत हो गई, जबकि पत्नी माया गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। मृतक खेती किसानी कर परिवार का पालन पोषण करता था।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। बोडीपोखरी मार्ग में सोमवार की सुबह पांच बजे नांदिन कुर्मियान में घर से चारा डालने जा रहे दंपति को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें से दंपति 30 फिट दूर जाकर गिरे जिसमें से गंभीर रूप से घायल हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वजन ने गंभीर हालत में सीएचसी राजापुर में भर्ती कराया जहां पर चिकित्सक ने 38 वर्षीय बाल गोविंद को मृत घोषित कर दिया हैं। वही पर पत्नी माया का इलाज शुरू है। नांदिन कुर्मियान निवासी बालगोविंद पटेल अपने 37 वर्षीय पत्नी माया के साथ सोमवार की सुबह घर से चार से मीटर दूर बने बाड़ा में पुशओं को चारा देने जा रहे थे कि उस पहले दो सौ मीटर पर ही पीछे से करीब 120 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें से दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए।

    घायलों को स्वजन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर में भर्ती कराया जहां पर पति को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया है। और पत्नी माया देवी को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया है। मृतक खेती किसानी करके घर का पालन पोषण करता था।

    मृतक के एक पुत्री व एक पुत्र है।दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। थाना प्रभारी निरीक्षक लाखन सिंह ने बताया कि अस्पताल से मेमो मिला है। ट्रक की खोजबीन की जा रही है।