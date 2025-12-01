चित्रकूट में ट्रक की टक्कर से दंपती 30 फीट दूर जाकर गिरे, पति की मौत; पत्नी गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। बोडीपोखरी मार्ग में सोमवार की सुबह पांच बजे नांदिन कुर्मियान में घर से चारा डालने जा रहे दंपति को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें से दंपति 30 फिट दूर जाकर गिरे जिसमें से गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वजन ने गंभीर हालत में सीएचसी राजापुर में भर्ती कराया जहां पर चिकित्सक ने 38 वर्षीय बाल गोविंद को मृत घोषित कर दिया हैं। वही पर पत्नी माया का इलाज शुरू है। नांदिन कुर्मियान निवासी बालगोविंद पटेल अपने 37 वर्षीय पत्नी माया के साथ सोमवार की सुबह घर से चार से मीटर दूर बने बाड़ा में पुशओं को चारा देने जा रहे थे कि उस पहले दो सौ मीटर पर ही पीछे से करीब 120 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें से दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों को स्वजन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर में भर्ती कराया जहां पर पति को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया है। और पत्नी माया देवी को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया है। मृतक खेती किसानी करके घर का पालन पोषण करता था।