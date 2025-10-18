Language
    दीवाली मनाने घर लौट रहे व्यक्ति के साथ ट्रेन में हुआ कुछ ऐसा, फीकी पड़ गईं त्योहार की खुशियां

    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:37 PM (IST)

    प्रयागराज-मानिकपुर रेल खंड के लोहगरा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार रात एक व्यक्ति की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। वह दीपावली पर घर लौट रहा था। मानिकपुर जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर अभिलेखों के आधार पर मृतक के स्वजनों को सूचित किया।  

    संवाद सहयोगी, मानिकपुर। प्रयागराज-मानिकपुर रेल खंड के लोहगरा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार रात एक हादसा हो गया, जब दीपावली पर घर लौट रहे एक व्यक्ति की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मानिकपुर जीआरपी मौके पर पहुंची और उसके पास मिले अभिलेखों के आधार पर स्वजन को सूचना दी।

    जिसकी पहचान 51 वर्षीय नरेश के रूप में हुई, जो झारखंड राज्य के जनपद पलामू थाना नावा बाजार के राजदिरिया गांव का निवासी था। वह अपने दो साथियों, मुन्ना सिंह और सोमारु सिंह के साथ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर घर लौट रहा था।

    अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वह ट्रेन से कैसे गिरा, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि भीड़ या असंतुलन के कारण हादसा हुआ। नरेश दो भाइयों में बड़ा था और परिवार में दीपावली की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।