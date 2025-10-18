दीवाली मनाने घर लौट रहे व्यक्ति के साथ ट्रेन में हुआ कुछ ऐसा, फीकी पड़ गईं त्योहार की खुशियां

संवाद सहयोगी, मानिकपुर। प्रयागराज-मानिकपुर रेल खंड के लोहगरा रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार रात एक हादसा हो गया, जब दीपावली पर घर लौट रहे एक व्यक्ति की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मानिकपुर जीआरपी मौके पर पहुंची और उसके पास मिले अभिलेखों के आधार पर स्वजन को सूचना दी।

जिसकी पहचान 51 वर्षीय नरेश के रूप में हुई, जो झारखंड राज्य के जनपद पलामू थाना नावा बाजार के राजदिरिया गांव का निवासी था। वह अपने दो साथियों, मुन्ना सिंह और सोमारु सिंह के साथ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होकर घर लौट रहा था।