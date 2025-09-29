तंबाकू खाने की लगी ऐसी तलब, युवक चलती ट्रेन के गेट पर हो गया खड़ा... फिर हुआ भयानक हादसा
चित्रकूट में मानिकपुर-नैनी रेलखंड पर चलती ट्रेन से गिरने से एक यात्री की मौत हो गई। मृतक की पहचान शाहजहांपुर निवासी रवि कुमार के रूप में हुई है जो अपने साथी के साथ जबलपुर से प्रयागराज जा रहा था। वह दरवाजे पर खड़े होकर तंबाकू मल रहा था तभी संतुलन बिगड़ने से गिर गया। जीआरपी ने लापरवाही बताते हुए यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर तंबाकू रगड़ना एक यात्री को भारी पड़ गया। रविवार रात मानिकपुर-नैनी रेलखंड के पनहाई स्टेशन के आउटर के पास एक युवक चलती ट्रेन से गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
उसकी पहचान शाहजंहापुर के तिलहर निवासी 35 वर्षीय रवि कुमार पुत्र हरपाल सिंह के रूप में हुई है। वह अपने साथी विनोद के साथ लोकमान्य तिलक से बनारस-दादर एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर जबलपुर से प्रयागराज जा रहे थे। हादसे के वक्त ट्रेन मानिकपुर से प्रयागराज की ओर बढ़ रही थी।
साथी यात्री विनोद के अनुसार, रवि ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर तंबाकू रगड़ रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से पनहाई स्टेशन के आउटर पर नीचे गिर गया। उसने तत्काल चैन पुलिंग कर ट्रेन रोकी, लेकिन तब तक रवि की मौत हो चुकी थी।
स्टेशन मास्टर की सूचना पर जीआरपी मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि यह हादसा लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि ट्रेन में यात्रा के दौरान दरवाजे पर खड़े होकर सफर न करें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।