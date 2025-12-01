Language
    चित्रकूट में रफ्तार का कहर, स्विफ्ट कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:44 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक स्विफ्ट कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो युवकों की तत्काल मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। गोदावरी मोड़ क्षेत्र में रविवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। पुराने मॉडल की तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने बाइक सवार दो युवकों को सामने से जोरदार टक्कर मारते हुए रौंद दिया।

    हादसे में बाइक चला रहे युवक के सिर पर कार का पहिया चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान यश मिश्रा निवासी नरैनी (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है, जो चित्रकूट स्थित आरोग्यधाम में रहकर गुरुकुल विद्यालय में अध्ययन कर रहा था।

    हादसे के दौरान बाइक पर उसके साथ बैठा दूसरा युवक हिमांशु सेन निवासी आरोग्यधाम गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल जानकीकुंड अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

    घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार अनियंत्रित होकर सीधे बाइक पर चढ़ गई, जिससे दोनों युवक काफी दूर तक घिसटते चले गए।

    हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए कार चालक को पकड़ लिया और उसे चित्रकूट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। दुर्घटनाग्रस्त कार अभी भी मौके पर मौजूद थी, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर मरने वाले दोनों छात्रों के परिजनों को सूचना दे दी है। स्थानीयजनों में गुस्सा व्याप्त है और वे इस क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं।