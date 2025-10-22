Language
    ओवरलोड ट्रकों से वसूली पर SP अरुण कुमार की बड़ी कार्रवाई, एसआई इमरान खां सहित तीन सिपाही लाइन हाजिर

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:19 PM (IST)

    चित्रकूट में ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली के आरोप में राजापुर थाने के एसआई समेत तीन आरक्षियों को लाइन हाजिर किया गया है। यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो के आधार पर हुई, जिसमें पुलिसकर्मी रिश्वत लेते दिखे। मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है।

    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली करने के आरोप में राजापुर थाना के उप निरीक्षक इमरान खां सहित तीन आरक्षियों को पुलिस अधीक्षक ने लाइन हाजिर कर दिया है। यह कार्रवाई एक प्रचलित वीडियो के आधार पर की गई है, जिसमें साफ देखा गया कि विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा ओवरलोड बालू और गिट्टी लदे ट्रकों को पास कराने के एवज में रिश्वत ली जा रही है।

    ओवरलोड ट्रकों से वसूली में एसआई सहित तीन आरक्षी लाइन हाजिर


    वीडियो में बांदा जिले के बदौसा थाना, चित्रकूट के भरतकूप व पहाड़ी थानों के पुलिसकर्मी पैसे लेते हुए दिख रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि राजापुर थाना के एसआई इमरान खां व आरक्षी अजय कुमार, पहाड़ी थाना के शुभम सिंह और भरतकूप थाना के राजू सिंह की पहचान वीडियो से हुई है। इन सभी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच का जिम्मा अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह को सौंपा गया है। 