चित्रकूट में अनियंत्रित स्कूल वैन पलटी, एक दर्जन से अधिक बच्चे थे सवार

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। थाना रैपुरा क्षेत्र के कुई-करौंदी कला चौराहा के पास गुरुवार सुबह करीब नौ बजे एक निजी स्कूल की वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे के दौरान वैन में करीब एक दर्जन बच्चे सवार थे, जिससे अचानक चीख-पुकार मच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय लोगों ने दौड़कर बच्चों को बाहर निकाला और स्थिति को संभाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे में कुछ बच्चे मामूली रूप से चोटिल हुए हैं, हालांकि पुलिस का कहना है कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई है और सभी बच्चों को सुरक्षित स्कूल भेज दिया गया है।