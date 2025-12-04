निमंत्रण जा रहे दो दोस्तों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, एक की मौत व दूसरा गंभीर
चित्रकूट में झांसी-मीरजापुर हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने दो दोस्तों को टक्कर मार दी, जिससे राममिलन की मौत हो गई और रैना गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। झांसी-मीरजापुर हाईवे पर बुधवार रात अहिरी मोड़ के पास निमंत्रण जा रहे दो दोस्तों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।
सड़क पर गिरे दोनों युवकों को वाहन ने रौंद दिया, पुलिस ने दोनों को मऊ सीएचसी लेकर गई, जहां डाक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। घायल युवक की हालत नाजुक होने पर उसे प्रयागराज रेफर किया गया, स्वजन उसका शंकरगढ़ के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं।
थाना मऊ के तिलिहा मजरा भिटारी निवासी 27 वर्षीय राममिलन पुत्र नारायण और उसका साथी 24 वर्षीय रैना पुत्र सुखलाल बुधवार रात करीब 10 बजे मऊ कस्बे में एक वैवाहिक कार्यक्रम में निमंत्रण जा रहे थे। जैसे ही वे अहिरी मोड़ के पास पहुंचे, सामने से आए एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मऊ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मऊ सीएचसी लेकर गई। डाक्टरों ने राममिलन को मृत घोषित कर दिया, जबकि रैना की हालत गंभीर बताई।
राममिलन मजदूरी कर परिवार चलाता था और तीन भाइयों में सबसे छोटा था। हादसे के बाद स्वजन में कोहराम मचा हुआ है। अपराध निरीक्षक अंजनी सिंह ने बताया कि टक्कर मारकर भागने वाले वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
