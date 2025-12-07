चित्रकूट में दुष्कर्म पीड़िता ने नवजात को दिया जन्म, आधे घंटे बाद मासूम की हो गई मौत
चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म पीड़िता ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, जिसकी आधे घंटे बाद मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चित्रकूट। राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 18 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता ने शनिवार देर रात करीब डेढ़ बजे जिला अस्पताल में एक नवजात शिशु को जन्म दिया, लेकिन जन्म के लगभग आधे घंटे बाद ही नवजात की मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शिशु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
राजापुर थाने के दारोगा नरेंद्र यादव ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाने में 31 अगस्त को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी बेटी से गांव का 21 वर्षीय छोटू निषाद पुत्र भोला निषाद बीते छह माह से अश्लील हरकत करने के साथ ही दुष्कर्म करता था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।
विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान व मेडिकल परीक्षण करा कर बाद में उसके खिलाफ पाक्सो एक्ट की धारा भी बढ़ा दी गई, लेकिन शिकायत के समय पीड़िता पांच माह की गर्भवती थी, जिसके चलते डीएनए सैंपल नहीं लिया जा सका।
शनिवार रात प्रसव के बाद नवजात की मौत होने पर पुलिस ने अब शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व डीएनए जांच के लिए नमूने लिया है, जिसको प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
