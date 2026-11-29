हेमराज कश्यप, चित्रकूट। बुंदेलखंड का नाम मन में आते ही पानी (पेयजल संकट), पकड़, पलायन, कट्टा (डकैत) और फट्टा (जुआ) से घिरे लाचार बुंदेलों का चेहरा सामने आ जाता है, लेकिन अब वही बुंदेलखंड बदला है। यहां विकास रवानी भर रहा है तो दलहनी क्षेत्र में खेती की पद्धति बदली है।

कभी सूखे के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर यहां के किसानों की चीख दुनिया को झकझोर देती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल उनके लिए मॉडल बन गई है। लगभग 10 हजार किसानों के आंगन में समृद्धि खुशियां भर रही है। किसान परंपरागत खेती के साथ नई फसलों और सामूहिक उद्यम के तहत लेमनग्रास व कैमोमाइल की खेती, बागवानी की ओर कदम बढ़ा चुके हैं।

प्रकृति की मार और खेती की बढ़ती लागत छोटे व सीमांत किसानों के लिए किसी दु:स्वप्न से कम नहीं थी। कई पाटों में पिस रहे धरतीपुत्र को इससे बाहर निकालना बड़ी चुनौती थी। इन समस्याओं की काट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 फरवरी, 2020 को अति पिछड़े जिलों में शुमार रहे चित्रकूट से देशभर में 10 हजार किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन की योजना का शुभारंभ किया था।

उद्देश्य था कि छोटे किसान अकेले खेती करने के बजाय संगठित होकर उत्पादन, प्रसंस्करण व बाजार तक अपनी पहुंच मजबूत करें। प्रगतिशील किसान योगेश जैन बताते हैं कि पहले यहां किसान मुख्य रूप से वर्षा आधारित खेती करते थे। मोटे अनाज व दलहनी फसलों की एक ही सीजन में खेती होती थी, बाकी में खेत खाली पड़े रहते थी।

कहा जाता था कि वृक्ष यहां फलदार नहीं, धरती उपजदार नहीं। लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। चित्रकूट जिले में 27 एफपीओ काम कर रहे हैं। इनसे जुड़े लगभग 10 हजार किसान परंपरागत खेती के साथ लेमनग्रास व कैमोमाइल की खेती कर रहे हैं।

देव बाबा बायो एनर्जी फार्मर कंपनी के तहत करीब 700 किसान लेमनग्रास व कैमोमाइल उगा रहे हैं। तेल निकालने की दो प्रोसेसिंग यूनिट, बीज विधायन संयंत्र और मिलेट्स स्टोर भी स्थापित किए गए हैं। बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए पानी की कमी बड़ी समस्या रही है, जबकि लेमनग्रास की खेती कम पानी व कम उपजाऊ जमीन में भी संभव है। एक बार रोपाई करने के बाद कई वर्षों तक इसकी कटाई की जा सकती है।

एफपीओ देव बाबा बायो एनर्जी फार्मर के प्रमुख लव सिंह बताते हैं कि नांदिनकुर्मियान गांव में स्थापित आयल यूनिट में लेमनग्रास की पत्तियों से सुगंधित तेल निकाला जा रहा है। इससे किसानों को प्रसंस्करण से जुड़ने का अवसर भी मिला है। लव सिंह को आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण मिला है।

नीबू, आम, अमरूद, सहजन, महुआ, जामुन और कटहल की बागवानी करने वाले नत्थू राम तथा वर्ष 2009 से प्राकृतिक खेती कर रहे योगेश जैन ने भी बागवानी और दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय काम किया है। दोनों किसान नए साल में गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनेंगे।

महिला किसान बन रहीं आत्मनिर्भर कृषि कार्य में बढ़ी भागीदारी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व एसएचएल फाउंडेशन की ओर से संचालित माटी परियोजना विकासखंड कर्वी की छह ग्राम पंचायतों में 255 महिला किसान जुड़ी हैं, जिसमें 40 किसान 35 एकड़ में लेमनग्रास व कैमोमाइल की खेती कर रही हैं। चुन्नी देवी बताती हैं कि लेमनग्रास की खेती से उनको प्रति बीघा प्रतिवर्ष करीब 80 हजार से एक लाख रुपये तक आय हो रही है। कैमोमाइल की खेती से प्रति बीघा डेढ़ लाख रुपये तक आय मिल रही।