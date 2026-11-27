जागरण संवाददाता, चित्रकूट। घर के बाहर पानी से भरी बाल्टी के पास खेल रही डेढ़ साल की मासूम की डूबकर मौत हो गई। मां महज तीन-चार मिनट के लिए कपड़े धोकर अंदर डालने गई थी। वापस लौटी तो बेटी बाल्टी में सिर के बल घुसी मिली। उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे से परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं।

भरतकूप थाना क्षेत्र के खपटिहा गांव निवासी रमेश विश्वकर्मा फर्नीचर का काम करते हैं। बुधवार सुबह वह रोज की तरह काम के लिए सीतापुर चले गए थे। घर पर पत्नी खुशबू, बेटा ज्ञानेंद्र और डेढ़ वर्षीय बेटी दीक्षिता थी। खुशबू के मुताबिक, दोपहर में वह घर के गेट के पास लगे नल से करीब 20 लीटर की बाल्टी में पानी भर रही थी।

बेटी दीक्षिता भी वहीं पास में खेल रही थी। पानी भरने के बाद खुशबू कुछ कपड़े धोकर उन्हें घर के अंदर आंगन में तार पर डालने चली गई। करीब तीन-चार मिनट बाद बाहर लौटी तो बेटी बाल्टी में सिर के बल डूबी हुई थी। यह देखकर मां के होश उड़ गए।