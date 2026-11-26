डिजिटल डेस्क, जबलपुर। चित्रकूट की जीवनदायिनी मंदाकिनी नदी में बिना उपचारित सीवेज बहाए जाने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निरीक्षण रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो सका है। इसके चलते होटल, धर्मशाला, आश्रम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाला गंदा पानी सीधे या नालों के माध्यम से नदी में पहुंच रहा है।

मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सतना क्षेत्रीय कार्यालय ने 103 इकाइयों को वैधानिक नोटिस जारी किए हैं। इन प्रतिष्ठानों को बिना उपचारित अपशिष्ट जल नदी में छोड़ना बंद करने और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

एसटीपी अधूरा, सीवेज निस्तारण की व्यवस्था नहीं बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, चित्रकूट नगर के लिए प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। घरेलू और व्यावसायिक अपशिष्ट जल के उपचार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से नदी में प्रदूषण का खतरा बना हुआ है।

निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि क्षेत्र में ठोस और तरल अपशिष्ट के उत्पादन तथा उनके उपचार की व्यवस्था के बीच अंतर है। यानी जितना कचरा और गंदा पानी निकल रहा है, उसके मुकाबले निस्तारण की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं।

मानसूनी पानी से सुधरी जल गुणवत्ता, लेकिन खतरा बरकरार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नदी और आसपास के नालों से पानी के नमूने लेकर जांच कराई थी। रिपोर्ट में नमूनों की जल गुणवत्ता निर्धारित मानकों के भीतर पाई गई। हालांकि, बोर्ड ने इसके पीछे मानसून के दौरान नदी में बढ़े जल प्रवाह और उसकी प्राकृतिक स्वच्छीकरण क्षमता को प्रमुख कारण बताया है।