डिजिटल डेस्क, पन्ना। प्रदेश के पन्ना जिले में वन्यजीवों के शिकार की आशंका के बीच एक वयस्क बाघिन मृत मिली है। उत्तर वन मंडल की पन्ना रेंज के मनकी बीट स्थित वन कक्ष क्रमांक पी-390 में बाघिन का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। उसके गले में क्लच वायर का फंदा कस हुआ था। प्रारंभिक आशंका है कि वन्यजीवों को फंसाने के लिए लगाए गए फंदे में उलझने के कारण दम घुटने से उसकी मौत हुई।

बाघिन का शव मनकी गांव के पास ऐसे जंगल में मिला है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व की कोर रेंज से सटा हुआ है। गले में फंदे से बने घावों को देखकर आशंका जताई जा रही है कि वह कई दिन पहले तार में फंस गई होगी। घायल अवस्था में फंदे से निकलने या उसे खींचते हुए जंगल में भटकने के बाद उसकी मौत हुई होगी।