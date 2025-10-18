चित्रकूट में हाईवे किनारे बोलेरो सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप में की लूटपाट, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। बरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित जय परानू बाबा फिलिंग स्टेशन कलचिहा पर शुक्रवार की रात करीब दो बजे बोलेरो सवार चार हथियारबंद बदमाशों ने अचानक धावा बोल दिया। सेल्समैन, चौकीदार सहित तीन लोगों की जमकर पिटाई की और करीब एक लाख रुपये, मोबाइल फोन व सर्वर मशीन लूट ले गए। यह पेट्रोल पंप झांसी-मीरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित है, जो अक्सर देर रात तक खुला रहता है।

बदमाशों ने पंप पर मौजूद जमिरा कालोनी निवासी सेल्समैन 25 वर्षीय रंजीत कुमार, खरोंध कर्वी निवासी चौकीदार 45 वर्षीय मनोज कुमार और अतर्रा 75 वर्षीय मत्सराम को हथियार के बल पर जमकर पीटा। चौकीदार के सिर पर तमंचा लगाकर उसे जमीन में पटक दिया गया जिससे उसके दोनों हाथ टूट गए।

मारपीट के बाद बदमाशों ने पंप का लाकर तोड़कर लगभग 95,000 नकद, मोबाइल फोन और ऑटोमेशन सर्वर मशीन लूट ली। बदमाशों ने लूट के दौरान पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे, दरवाजों के शीशे और इलेक्ट्रानिक उपकरणों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। डीबीआर निकालने की बजाय वह सर्वर मशीन ही उठा ले गए जिससे पूरे पंप का डाटा चला गया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल चौकीदार मनोज कुमार को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊ में भर्ती कराया गया। उसके दोनों हाथ टूट चुके हैं और सिर में गंभीर चोटें आई हैं।