    चित्रकूट में 50 हजार की सुपारी देकर वकील के घर पर कराया हमला, तीन शूटर गिरफ्तार

    By Hemraj Kashyap Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:45 PM (IST)

    चित्रकूट में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के घर पर बम हमले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने 50 हजार रुपये की सुपारी लेकर हमला करने की बात कबूली है। आरोप है कि एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी सुरेश तिवारी और नवीन त्रिपाठी ने इस हमले की साजिश रची थी, हालांकि उन्होंने आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, चित्रकूट। जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के घर पर एक अक्टूबर की रात हुए बम हमले का पुलिस ने बड़ा राजफाश किया है।

    देवांगना घाटी से गिरफ्तार तीन बदमाशों ने पूछताछ में कबूल किया कि यह हमला 50 हजार रुपये की सुपारी पर किया गया था और इसकी साजिश एसोसिएशन के ही पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश तिवारी और पूर्व महामंत्री नवीन त्रिपाठी ने रची थी। दोनों पूर्व पदाधिकारियों ने आरोप को निराधार बताया है।

    अशोक गुप्ता के घर पर घटना रात एक बजकर आठ मिनट उस समय सामने आई थी, जब स्कोडा कार के पास एक जोरदार धमाका हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में बाइक सवार दो युवक बम फेंकते दिखे थे। अशोक गुप्ता ने पहले ही आशंका व्यक्त की थी कि उनका विवाद स्वप्निल अग्रवाल, पत्रकार संजय सिंह राणा और निरंजन पांडेय से चल रहा है।

    इसी आधार पर अन्य धाराओं सहित विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एएसपी सत्यपाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार को कोतवाली कर्वी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान तीन संदिग्धों जनपद प्रयागराज थाना धुमनगंज के मुडेरा निवासी बंटी पाल, झलवा के ऋषभ कनौजिया व नैनी के सीओडी चाका निवासी आकाश उर्फ रोहित तिवारी को देवांगना घाटी से गिरफ्तार किया। जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है।

    पूछताछ में आकाश तिवारी ने सनसनीखेज खुलासा किया कि उसकी मुलाकात साथी बंटी और ऋषभ से नैनी जेल में हुई थी। जमीन विवाद के सिलसिले में उसका आना-जाना चित्रकूट रहता था, जहां उसकी नजदीकी वकील सुरेश तिवारी से बढ़ी।

    तिवारी ने बताया था कि कचहरी में अशोक गुप्ता के सह पर कोई सोनी वकील और उसके लोगों ने मेरे साथ मारपीट किया था। इसी बदले के लिए हमला कराने की मांग की। सुरेश तिवारी और नवीन त्रिपाठी ने आरोपितों को 50 हजार रुपये देने की बात कही और कुछ रकम मौके पर ही दी।

    इसके बाद गैंग संगठित होकर हनुमान धारा क्षेत्र में एक मंदिर के पास खाली प्लाट में पटाखों से बारूद निकालकर चार देसी बम तैयार किए गए। घटना की रात दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बंटी पाल, अभय पासी व यश दीक्षित ने घर पर बम फेंके, जबकि ऋषभ और आकाश बाहर से निगरानी करते रहे। घटना के बाद आरोपित बचे हुए पैसे लेने आए थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।

    एएसपी ने बताया कि मोटरसाइकिलों को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। जुटे साक्ष्यों और आरोपितों के बयान के आधार पर केस में धारा बलवा, आपराधिक साजिश, जान से मारने धमकी की बढ़ोतरी करते हुए सात नाम बंटी पाल, आकाश तिवारी, ऋषभ कनौजिया, यश दीक्षित, अभय पासी, सुरेश तिवारी और नवीन त्रिपाठी जोड़े गए हैं। बंटी पाल पर चार, आकाश तिवारी पर 11 और ऋषभ कनौजिया पर 15 मुकदमा प्रयागराज के विभिन्न थानों में दर्ज है।

    चल रहा है पहले से विवाद, धनबल से फंसाया

    आरोपित बनाए गए पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश तिवारी ने कहा कि उनका पूरा विवाद अशोक गुप्ता से चल रहा है उन्होंने धन बल से कुछ लोगों को लाकर झूठा फंसाया है। यदि कोई हमला कराता तो दिन में करता। रात में पटाखा नहीं छुड़ाता। वहीं पूर्व महामंत्री नवीन त्रिपाठी ने कहा कि अशोक गुप्ता से उनका जमीन का विवाद है। इसी लिए झूठा फंसाया है। हमले से उनका कोई दूर-दूर तक वास्ता नहीं है।